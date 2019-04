Osannato a Napoli. Sacrificato a Torino perché bisognava fare spazio a CR7. Mai amato al Milan e sbeffeggiato al Chelsea. Gli ultimi anni di carriera di Gonzalo Higuain non sono stati rose e fiori. Anzi, la pletora di critiche ricevute ha preso il sopravvento anche sui trionfi in Serie A a Torino. Da bomber che segnò il record di gol in una stagione con il Napoli (36) fino alla diffidenza dei tifosi Blues che lo ritengono un ‘pacco' raccomandato da Sarri (pure lui poco stimato a Stamford Bridge).

Parabola poco felice per il Pipita che resta una delle punte più forti in circolazione nonostante i numeri adesso non siano dalla sua parte (3 gol in 10 gare) e a fine stagione farà ritorno alla Juventus (detentrice del cartellino) in attesa di capire cosa accadrà di lui. Nell'intervista a Let's Talk Football su Espn ha raccontato, senza fare riferimenti logistici specifici, il malessere che spesso lo ha accompagnato.

Non esco di casa per paura di quello che la gente potrebbe dirmi – ha ammesso l'argentino -, è il rimpianto più grande della mia vita. Ci sono persone che senza vergogna fanno e dicono cose cattive. Noi giocatori non uccidiamo nessuno facciamo solo uno sport e non possiamo uscire di casa? Ma in generale nel calcio è davvero difficile trovare persone che ti apprezzano per quello che sei veramente.

Higuain a cuore aperto, si confessa nel momento più delicato della sua esperienza di calciatore. Riflessioni intimiste che offrono ai tifosi e agli appassionati un lato nascosto del bomber sudamericano.