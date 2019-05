Daniele De Rossi è il sogno di mercato del Boca Juniors. L'esperto centrocampista domenica 26 maggio in Roma-Parma saluterà il popolo giallorosso che si riverserà in massa all'Olimpico per riservargli un meritatissimo tributo prima dell'addio. Oltre alla Città Eterna c'è anche un'altra metropoli in cui il nome di De Rossi è caldissimo, si tratta di Buenos Aires. Per convincere il classe 1983 a trasferirsi al Boca Juniors l'ex compagno e attuale ds degli xeneizes Burdisso ha studiato un piano: per il campione del mondo 2006 possibile contratto di 6 mesi, con De Rossi che avrebbe così la possibilità di giocare anche negli States destinazione gradita alla moglie Sarah.

De Rossi tra l'addio alla Roma e il mercato, dove giocherà nella prossima stagione

Domenica 26 maggio in occasione di Roma-Parma ultima giornata di campionato, l'Olimpico si vestirà a festa per salutare Daniele De Rossi. Tutto esaurito per la bandiera capitolina pronta all'addio dopo il mancato rinnovo della dirigenza capitolina. Quale sarà il futuro del centrocampista? Negli ultimi giorni ha preso sempre più consistenza l'ipotesi di un trasferimento in Argentina, al Boca Juniors. L'ex difensore giallorosso Burdisso, attuale ds del club sudamericano sarebbe pronto a fare carte false per dare a De Rossi la maglia numero 16 del Boca. Un'ipotesi che fa sognare i tifosi xeneizes sui social, ma che è gradita anche a quelli capitolini che non correrebbero il rischio di ritrovare in campo il quasi ex "capitan Futuro" da avversario.

Il piano di Burdisso per portare De Rossi al Boca Juniors, e poi lasciarlo partire per la MLS

Il calciatore dal canto suo è concentrato sul finale della sua avventura con la Roma e vuole godersi il tributo dei suoi tifosi prima di pensare al suo futuro. Il pressing di Burdisso però è notevole, anche perché l'ex compagno del centrocampista ha pensato ad una particolare strategia per convincerlo ad abbracciare il progetto xeneizes. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la moglie dell'esperto calciatore Sarah preferirebbe un trasferimento negli States, dove Los Angeles e Galaxy sarebbero pronti mettere sul piatto un biennale. L'idea di Burdisso per mettere tutti d'accordo è quella di offrire a De Rossi un contratto di sei mesi al Boca, per permettergli poi a marzo di accettare una proposta dalla MLS.

Quando Daniele De Rossi deciderà il suo futuro

Una proposta che potrebbe convincere De Rossi che, secondo Fox Sports Radio "al 60% sarà del Boca". Nella prossima settimana dovrebbero arrivare tutte le risposte, quando l'esperto mediano si sarà definitivamente messo alle spalle la sua storia d'amore (almeno in campo, visto che in futuro potrebbe tornarvi da dirigente) con la Roma. La pista argentina intriga De Rossi, soprattutto alla luce del calore di una piazza che farebbe di lui il suo nuovo idolo indiscusso.