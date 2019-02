Week-end da incorniciare per la famiglia Insigne. Dopo il gol di Lorenzo in Napoli-Sampdoria 3-0, sono arrivati anche quello del fratello minore Roberto con la maglia del Benevento. Decisiva una doppietta di Insigne jr con la maglia del Benevento nel 3-0 rifilato al Venezia. Un risultato che fa fare un ulteriore balzo avanti ai giallorossi protagonisti di una striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi. Nell'altra sfida della domenica valida per la 22a giornata di Serie B, 1-1 nello scontro salvezza Crotone-Livorno, in attesa del posticipo Pescara-Brescia e del monday night Palermo-Foggia.

Benevento-Venezia 3-0, doppietta di Roberto Insigne

Il Benevento regola con un perentorio 3-0 il Venezia nella sfida domenicale valida per la 22a giornata di Serie B. Prestazione convincente dei giallorossi che dopo un primo tempo con numerose occasioni all'attivo, nella ripresa trovano il vantaggio. Protagonista Roberto Insigne che al 62′ dopo un tocco di Coda, spedisce il pallone all'angolino rompendo l'equilibrio. Storie tese nel finale, con un parapiglia nell'area dei padroni di casa e la relativa espulsione di Domizzi che mette ulteriormente in salita la gara degli ospiti. Ecco allora che dopo il rigore del 2-0 segnato da Coda, arriva il tris con la personale doppietta di Insigne jr con un colpo di testa che gli permette di salire a quota 7 gol in campionato. Il Benevento sale al 5° posto in classifica.

Crotone-Livorno finisce 1-1

Nell'altra sfida delle 15 della domenica in Serie B si chiude in parità il delicato scontro salvezza tra il Crotone e il Livorno. Ospiti che mettono il match sui binari giusti subito trovando il vantaggio dopo 5′: protagonista in negativo il neoacquisto rossoblu Spolli con un autogol su un cross velenoso di Diamanti. Il Crotone trova comunque la forza di pervenire al pareggio alla mezz'ora con Simy che approfitta di un'altra papera dopo un rimpallo Bogdan-Di Gennaro.

I risultati della 22a giornata di Serie B

Lecce-Ascoli (sospesa e rinviata venerdì sera), Padova-Salernitana 0-0, Cosenza-Cittadella 2-0, Carpi-Verona 1-1, Spezia-Cremonese 2-0 (giocate sabato), Benevento-Venezia 3-0, Crotone-Livorno 1-1, Pescara-Brescia (domenica ore 21), Palermo-Foggia (lunedì 4 febbraio ore 21)

La classifica della Serie B

Palermo 37, Brescia 36, Pescara, Lecce 34, Benevento 33, Verona 32, Spezia 31, Cittadella 30, Perugia 29, Salernitana 28, Cremonese 26, Venezia, Ascoli 25, Cosenza 24, Crotone, Foggia, Carpi 18, Livorno 17, Padova 16