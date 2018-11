Gigio Donnarumma non è riuscito a chiudere la porta a Cristiano Ronaldo in Milan-Juventus. Il giovane estremo difensore del Milan e della Nazionale italiana, incolpevole in occasione della rete del portoghese nell'ultimo incrocio in Serie A, ha vissuto comunque una serata particolare. L'incontro con CR7 e il saluto con l'ex Real e colpo di calciomercato della Juventus si è rivelato emozionante per Gigio che non ha nascosto di aver incrociato spesso e volentieri la strada con l'avversario, alla Playstation.

Donnarumma e l'emozione dell'incontro con Cristiano Ronaldo, dal vivo dopo la playstation

In un'intervista ai microfoni di Rai Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato dell'ultimo Milan-Juventus. Un big match in cui l'estremo difensore ha affrontato per la prima volta da avversario Cristiano Ronaldo. Un incontro emozionante per Gigio, contro un calciatore contro il quale ha giocato tante volte, ma sul terreno di gioco virtuale della Playstation. Ecco come il 19enne ha descritto l'incontro con CR7: "L'incontro con Cristiano Ronaldo? Non gli ho detto niente, ero imbarazzato. E' stata una grande emozione, ho sempre giocato alla PlayStation contro di lui". Una serata speciale dunque per il portiere che non ha avuto colpe sui gol della Juventus, e sulla rete realizzata proprio da Cristiano Ronaldo

Donnarumma non sfiderà Ronaldo in Italia-Portogallo

Quel Cristiano Ronaldo che ora Donnarumma non potrà affrontare nella sfida di Nations League tra Italia e Portogallo. Se l'estremo difensore sarà schierato titolare da Mancini nella rappresentativa azzurra, CR7 è rimasto a casa. Il campione della Juventus si sta godendo qualche giorno di riposo, preferendo concentrarsi solo sulla sua squadra di club per tornare dopo la sosta più in forma di prima.

Non solo Cristiano Ronaldo e la Juventus per Gianluigi Donnarumma che ha affrontato un tema di tutt'altra natura. L'estremo difensore del Milan e della Nazionale ha voluto dire la sua sul gravissimo episodio relativo all'aggressione del giovane arbitro. Una situazione sconvolgente per Gigio: "E' vergognoso, ero in camera con Lorenzo (Insigne. ndr) e siamo rimasti senza parole. Una cosa molto grave che non dovrebbe mai succedere".