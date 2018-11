La sorpresa è duplice: non c'è Cristiano Ronaldo, si rivede Joao Mario. E' la novità appresa spulciando la lista dei calciatori convocati dal Portogallo in occasione delle due partite di Nations League contro l'Italia e contro la Polonia. In palio c'è il primato nel girone e la possibilità di accedere alla fase finale del torneo Uefa: i lusitani andranno in campo ancora una volta senza CR7, a San Siro (il prossimo 17 novembre) il cinque volte Pallone d'Oro al massimo arriverà da spettatore ma non certo per indossare la divisa del suo Paese. E sarà così anche in occasione della sfida con i polacchi (20 novembre).

Il ct dei portoghesi, Fernando Santos, ha diramato oggi la lista dei convocati. L'assenza dell'ex stella del Real Madrid era nell'aria e dunque non crea particolare stupore mentre invece desta molta curiosità la volontà di richiamare in nazionale Joao Mario. Decisivo al riguardo è stato il rendimento del calciatore che ha dato segnali positivi coi nerazzurri e superato la diffidenza del commissario tecnico. Il centrocampista dell'Inter uno dei tre ‘italiani' inseriti in lista: ci sono anche lo juventino Cancelo e al napoletano Mario Rui, in attacco c'è anche l'ex Milan André Silva, oggi al Siviglia in prestito.

La lista dei convocati del Portogallo

Portieri – Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton)

Difensori – Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Raphael Guerreiro (Dortmund), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoli), José Fonte (Lille), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica)

Centrocampisti – Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), André Gomes (Everton), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Inter) e William Carvalho (Bétis)

Attaccanti – Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Lipsia), Rafa Silva (Benfica), Éder (Lokomotiv Mosca), Gonçalo Guedes (Valencia) e André Silva (Siviglia).