Dominio totale. La Juventus sta cannibalizzando qualsiasi torneo nei confini italici e non vede l'ora di fare lo stesso anche a livello continentale. La squadra di Andrea Agnelli dalla stagione 2011/2012 ha iniziato a imporre la sua legge e da quel momento solo estemporanee sconfitte hanno evitato l'en plein: i bianconeri hanno conquistato 15 degli ultimi 21 trofei assegnati in Italia e ha lasciato davvero le briciole alle avversarie.

Quella di Jeddah è soltanto l'ultima affermazione di un ciclo iniziato nella stagione 2011/2012 con il primo scudetto della ‘gestione Conte' ed è proseguito con altri sei scudetti, quattro Coppa Italia e quattro Supercoppa Italiana. Numeri che fanno capire come in Italia non c'è nessuno che possa andare a contrastare la Vecchia Signora, sempre più forte e sempre più inarrivabile per gli avversari, se consideriamo che in questo speciale conteggio il Napoli, la seconda squadra che ha vinto di più i questo ultimi anni, ha portato a casa soltanto tre trofei. Gli azzurri hanno battuto due volte i bianconeri (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e una volta la Fiorentina, nella giornata che verrà ricordata più per gli scontri che portarono alla morte di Ciro Esposito che per la partita.

Sul terzo gradino del podio c'è la Lazio, che ha conquistato una Coppa Italia, nella finale con la Roma deciso da Lulic, e la Supercoppa dello scorso anno, in cui i biancocelesti hanno sconfitto la Juventus per 3-2 grazie ad una rete di Murgia nei secondi finali. Con un solo trofeo, la Supercoppa Italiana del 2016, c'è il Milan: quella vittoria ai rigori contro i bianconeri arrivò in maniera inaspettata e faceva pensare a ben altro esito anche per il lavoro di Montella ma la situazione è precipitata.

La Juve padrona anche in Supercoppa: ottavo trionfo

Grazie al successo ottenuto al King Abdullah Stadium, la società bianconera ha conquistato la sua ottava Supercoppa e si è posizionata in vetta all’albo d’oro proprio davanti al Milan. Nell'albo d'oro della Supercoppa italiana, dietro a Juventus e Milan, rimangono staccate Inter (5) e Lazio (4) e ancora più dietro formazioni come Napoli e Roma, con 2 successi. Fiorentina, Sampdoria e Parma hanno trionfato una sola volta in questa competizione.