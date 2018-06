Prima il safari in Africa poi il sole alle Seychelles, sempre con il telefonino pronto a scattare. Non sarà il protagonista ai Mondiali in Russia, ma Mauro Icardi è senza dubbio uno dei più cliccati in queste prime settimane d'estate. Il merito è anche (e soprattutto) dell'avvenente moglie Wanda Nara, sempre pronta a mettere in mostra le sue curve e a condividere generosamente tutte le immagini da mal di testa con i suoi follower.

La vacanza del capitano dell'Inter e della sexy argentina, che ha subito fatto salire la temperatura di Instagram, sta dunque proseguendo nel migliore dei modi in attesa del ritorno in campo della squadra di Luciano Spalletti. Lontani dai figli e dalla routine quotidiana di Milano, Wanda e Mauro si stanno godendo un mare da sogno e quei momenti di intimità difficilmente riproponibili con la prole al seguito.

Gli scatti bollenti

Dopo la foto dell'ormai famosa doccia di Wanda, scattata dal marito durante la vacanza in Africa, le nuove istantanee che sono state pubblicate nelle ultime ore hanno già mandato in estasi i "seguaci" dei coniugi Icardi. L'attaccante dell’Inter ha infatti immortalato alcuni momenti romantici, mentre la moglie (e agente) ha postato un video-selfie hot del suo lato b che non poteva passare inosservato e che ha fatto il pieno di "like".

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jun 7, 2018 at 4:21am PDT

Il giro del mondo di Wanda e Mauro non è però ancora terminato. Secondo alcuni potrebbe infatti far tappa in Argentina, prima dell'inevitabile rientro nel capoluogo lombardo. Al ritorno a Milano, ad aspettare il capitano all'Inter potrebbe anche esserci la proposta di rinnovo di cui si parla da tanto tempo: un contratto prolungato, con un ingaggio da far tremare i polsi e da garantire altre vacanze da lusso (e piccanti) per i prossimi anni.