Mauro Icardi andrà via dall'Inter? E se lo farà sarà semplicemente per trovare qualcosa di meglio a livello sportivo? O dietro ci potrebbe essere lo ‘zampino' della moglie procuratrice Wanda Nara? E se invece resterà? Tutte domande che alienano l'estate dei tifosi nerazzurri, divisi tra il ritrovarsi il capitano argentino ancora in squadra il prossimo anno e con l'ennesimo rialzo dell'ingaggio preteso dalla bionda consorte, e chi vorrebbe invece dare a lui (e a Wanda) il benservito.

Si saprà solamente a chiusura delle trattative ad agosto, al momento, Mauro Icardi è e resta l'attuale capitano internista per il nuovo corso di Luciano Spalletti del dopo conquista qualificazione Champions League. Una certezza, perché le parti si ritroveranno presto a confronto proprio per ridiscutere il prossimo futuro.

Intanto, con una mancata esclusione ai Mondiali di Russia da parte dell'Argentina e lo sciogliete le fila di Luciano Spalletti in attesa di aprire il nuovo raduno e la preparazione per la stagione a venire, Mauro Icardi – così come tutti i suoi compagni lontano dalle convocazioni – si sta godendo un meritato riposo.

Insieme all'avvenente moglie-procuratrice che sembra far strage di cuori – e di occhi – anche nei loro soggiorni esotici lontani da telecamere e riflettori. Ad accendere la luce e a far scatenare il gossip ci pensa direttamente Maurito, che si improvvisa paparazzo e immortala la propria moglie senza veli.

“Invasione di scimmie per vedere mia moglie farsi la doccia”. Così, Mauro Icardi alza la temperatura della sua vacanza e pubblica la foto di sua moglie, Wanda Nara, completamente nuda nella doccia, osservata fuori dalla finestra da alcune scimmie, incuriosite forse, buongustaie di certo.

Subito dopo, il tweet, palesemente ironico e provocatorio, da parte del bomber dell’Inter fa il giro del web e scatena i commenti di milioni di fan e tifosi. Non solo dell'Inter ma anche – e soprattutto – di Wanda.