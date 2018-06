Non bastavano le scimmie. Evidentemente i consensi sui social arrivati dopo la pubblicazione di uno scatto che ritraeva Wanda nuda in doccia circondata da canneti e fauna locale incuriosita non ha soddisfatto la voglia di notorietà della bella signora Icardi, star indiscussa del web formato gossip. Perché sul suo profilo Instagram ha rilanciato con un video che la ritrae in provocante mini bikini, ‘festeggiando' il proseguo delle vacanze alle Seychelles.

Un video che è diventato subito virale, facendo il giro del web e mietendo ovvi e facili consensi da appassionati, tifosi e curiosi, da sempre attentissimi alle fattezze della procace procuratrice di Mauro Icardi. Un applauso virtuale bipartisan non solo dei sostenitori nerazzurri ma anche di quelli avversari che per qualche secondo hanno dimenticato fazioni, tifoserie e bandiere.

Scatti da vacanza. La famiglia Icardi, come tutti oramai sanno, è in vacanza da tempo e da subito tutto hanno potuto assistere ai suoi viaggi, attraverso i profili social ufficiali di Maurito e Wanda. Prima in Africa per un lungo Safari immersi nella natura, poi – adesso – nel mare incontaminato di isole esotiche.

Le ‘scimmie' di Maurito. L'attaccante dell’Inter ha immortalato alcuni momenti romantici con scatti su Instagram che hanno ricevuto il beneplacito unanime, soprattutto quando ha deciso di fotografare la bionda consorte intenta ad una doccia, circondata da alcune scimmie curiose. Una foto ‘innocente' in confronto a ciò che ha deciso di mettere online la stessa Wanda.

Il video hot che ha fatto impazzire tutti. La moglie e agente dell'attaccante dell'Inter ha postato un video-selfie molto ‘hot' che riprende senza ombra di fraintendimento il suo ‘lato b' che non è passato di certo inosservato. Scatenando l'ilarità e una valanga di ‘like' nei confronti di Wanda quasi senza veli. Ma potrebbe essere solamente un'anteprima: la vacanza dei coniugi Icardi continua e la prossima tappa di Wanda e Mauro dovrebbe essere in Argentina. E chissà se per l'occasione, ci saranno altre foto che immortaleranno momenti ‘indimenticabili'. Per tutti.