L'Inter è l'unica squadra che può fermare la Juventus. Youri Djorkaeff non ha dubbi sulle potenzialità della squadra di Spalletti alla vigilia della supersfida in programma all'Allianz Stadium venerdì sera. Il francese, ex stella nerazzurra dal 1992 al 1996, è consapevole della forza dei bianconeri, che hanno visto crescere ulteriormente le loro ambizioni dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Nonostante tutto però Djorkaeff, oltre a credere in un'impresa nerazzurra, non ha dubbi anche sull'esito della corsa alla Champions League che a suo dire non vedrà il successo della Juventus.

Solo l'Inter può battere la Juventus, parola di Djorkaeff

Youri Djorkaeff ha vestito la maglia nerazzurra dal 1996 al 1996 rimanendo nel cuore dei tifosi della formazione milanese. Memorabile il gol in rovesciata segnato alla Roma nel 1997, per l'ex giocatore di origini armene che contribuì al successo in Coppa Uefa nel 1998. Impossibile non fare un pronostico alla vigilia di Juventus-Inter, big match della 15a giornata di Serie A per Djorkaeff che ha dimostrato di credere nelle potenzialità della formazione di Spalletti, a suo dire unica in grado di battere i bianconeri: "Anche se alla Juve hanno vinto tanto negli ultimi anni, sanno che solo l'Inter sa fare una gara di lotta contro di loro, per la società, la squadra e il carattere – ha dichiarato a Dazn – Può essere una volta la Roma, il Napoli, la Fiorentina, anche il Milan, però… È il derby d'Italia: soltanto l'Inter può lottare con la Juve".

La Juventus non vincerà la Champions per Youri Djorkaeff

E non faranno sicuramente piacere ai tifosi della Juventus le parole di Djorkaeff in merito al cammino europeo dei bianconeri. La squadra di Allegri, seppur rinforzatasi e non poco, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, per l'ex Inter non vincerà la Champions League: "C'è grande rispetto per Cristiano Ronaldo. Al Manchester, al Real Madrid e oggi alla Juve ha portato qualcosa che pochi altri giocatori al mondo possono portare. Penso sia stata una cosa importante il suo arrivo in Italia, ha rialzato il livello del campionato italiano, un tempo pieno di grandi calciatori. Cristiano ha grande voglia, grande carattere e doti di leadership. La Champions? Vediamo, è una competizione molto molto lunga e molto molto stressante e alla fine ne resterà soltanto una. La Juve ha grandi possibilità, ma non credo la vinceranno, vedo squadre più forti come il Manchester City e il Liverpool, soprattutto. Quest'anno vedo una squadra inglese".

Juve-Inter e il contatto Iuliano-Ronaldo

In conclusione inevitabile un riferimento ad uno Juve-Inter che Djorkaeff conosce bene, ovvero quello della stagione 1997-1998, contraddistinto dal famoso episodio del contatto Iuliano-Ronaldo in area di rigore bianconera. Un episodio che ha dato il la ad una serie infinita di polemiche. L'ex nerazzurro ha le idee chiarissime: "Il contatto Iuliano-Ronaldo? Parla solo chi dice che quello non era rigore, perché quelli che dicono che era rigore non parlano più, perché l'hanno visto alla televisione. Sono rimaste giusto 2-3 persone in Italia che continuano a negare"