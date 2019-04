Se in Italia continua a far parlare di sé Daniel Maldini, secondogenito di Paolo e attaccante del Milan Primavera di Federico Giunti, in Spagna gli occhi sono tutti sulla dinastia dei Zidane. Mentre papà Zinedine è tornato sulla panchina del Real Madrid, i suoi quattro figli stanno infatti portando avanti il nome di famiglia in quattro ruoli diversi. Oltre ad Enzo, ventiquattrenne centrocampista nella seconda divisione spagnola con la maglia del Rayo Majadahonda, e a Luca ormai entrato nel giro della prima squadra dei Blancos come portiere, ci sono infatti anche Théo ed Elyaz: il più piccolo della famiglia dell'ex giocatore della Juventus e della Francia campione del mondo.

in foto: Théo Zidane

Il trequartista della famiglia

Théo è il terzo figlio che Zinedine ha avuto dalla moglie Veronique. Ha sedici anni, è nato tre giorni dopo lo straordinario gol del padre nella finale di Champions 2002 contro il Bayer Leverkusen, ed è un trequartista della cantera del Real Madrid. Di lui si dice un gran bene, e la conferma delle sue qualità è arrivata anche grazie alla convocazione del commissario tecnico dell'Under 17 francese, Jean-Claude Giuntini, che ha chiamato il ragazzo per giocare nell'Europeo Under 17 che si svolgerà in Irlanda dal 3 al 19 maggio. Una convocazione che segue quella precedente del fratello Luca: campione europeo U17 nel 2015.

in foto: Elyaz dopo la vittoria del padre a Cardiff

L'ultimo arrivato

L'ultimo in ordine di apparizione è Elyaz. Nato nel 2005, il quarto figlio di Zizou è un difensore e gioca come laterale sinistro nella "Infantil A" del Real Madrid (l'Under 14 dei Blancos) allenata da Xabi Alonso. Salito alla ribalta delle cronache nel 2017 per un suo gol nel "mini clasico" contro l'U12 del Barcellona, Elyaz ha recentemente partecipato con i suoi compagni alla sesta edizione del Torneo delle Sirene, che si è svolto tra Sorrento e Sant'Agnello nello scorso mese di marzo. Un torneo che i ragazzi del Real Madrid hanno vinto, battendo in finale i giovani della Lazio allenati da Tommaso Rocchi.