Nell’ultima giornata della Liga il Real Madrid ha sfidato il Villarreal, in palio non c’era nulla, solo l’onore. E in una partita ‘tranquilla’ Zinedine Zidane ha deciso di far esordire suo figlio Luca, che ha difeso i pali della squadra Campione d’Europa. Il ventenne numero uno diventa così il terzo Zidane della famiglia a vestire la maglia dei ‘blancos’, dopo papà Zizou e il fratello maggiore Enzo, che giocò lo scorso anno un match di Coppa del Re e che oggi, dopo una breve esperienza all’Alaves, è finito in Svizzera.

Ha fatto poco turnover Zidane che ha deciso di schierare dall’inizio al ‘Madrigal’ quasi tutti i titolari. In avanti c’erano Cristiano Ronaldo e Bale, a segno entrambi nel primo tempo, in difesa capitan Ramos, il rientrante Carvajal, Marcelo e Varane; a metà campo Kroos, Modric e Casemiro. Di fatto dei titolarissimi fuori solo Benzema e Navas, che ha lasciato il posto al terzo portiere Luca Zidane, che non è riuscito a tenere la porta inviolata e si deve accontentare di un pareggio all’esordio. Perché nella ripresa il giovane Zidane ha incassato i gol di Roger Martinez e Castillejo. La partita dell’esordiente figlio d’arte è stata analizzata nel dettaglio: due parate, cinque respinte, ma due gol incassati.

Dopo il match si è parlato solo dell’esordio di Luca, che ha detto di voler rivedere l’azione del pari, ma il ventenne francese è assolto con formula piena, la difesa del Real sbaglia il fuorigioco e per lui è quasi impossibile stanare l’attaccante del Villarreal. Del figlio ha parlato anche Zizou: