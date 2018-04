Dalla sala conferenze del mitico "Camp Nou", Eusebio Di Francesco ha spiegato che non farà barricate e che non utilizzerà particolari "gabbie" per Leo Messi. A poco più di ventiquattr'ore dalla prima sfida valida per i quarti di finale di Champions League, il tecnico giallorosso ha dunque provato ad esorcizzare i blaugrana: "Dobbiamo avere un atteggiamento positivo e propositivo – ha dichiarato il mister romanista – Ci siamo guadagnati questa chance tutti insieme. Ora guardiamo avanti con ottimismo e spensieratezza".

Nonostante le parole dell'ex guida tecnica del Sassuolo, il Barcellona è però una specie di incubo per molti tifosi della Capitale e sono in tanti a sperare in un recupero del guerriero di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, uscito per infortunio nell'ultima gara di Bologna, non è infatti ancora sicuro di poter scendere in campo.

Le condizioni del Ninja

"Nainggolan è molto importante per noi – ha continuato Di Francesco – Farà il provino decisivo nelle prossime ore. Ad oggi, le sue percentuali di scendere in campo sono del 50%. Abbiamo recuperato anche Pellegrini che farà la rifinitura. Per quanto riguarda tutti i ruoli, in questa gara voglio però mettere tutti sull'attenti. Nessuno deve essere sicuro di poter giocare, in tanti saranno protagonisti. Giocherà la Roma, che è la cosa più importante".

Difficile per tutti trovare un antidoto all'undici blaugrana di Ernesto Valverde, anche se Di Francesco pare avere le idee chiare: "Il punto debole del Barcellona è lo stesso della Roma, con le dovute proporzioni. Se sei bravo a uscire dalla prima pressione puoi creare pericoli. Ma quello che ho notato in tutte le gare è che il Barcellona lotta su ogni pallone, non è mai morto, accetta l'uno contro uno a tutto campo con grande forza. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il loro desiderio di giocare uno contro uno, ma dobbiamo vincere i duelli".