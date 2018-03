Il Real Madrid ai quarti di finale è a tutti gli effetti l'avversario più tosto che la Juventus potesse incontrare. Non solo perché i recenti precedenti indicano che gli spagnoli sono superiori ai bianconeri nei confronti diretti ma anche e soprattutto perché l'armata di Zidane è equipaggiata per navigare fino alla fine. Mentre per la Juventus da ora in poi ogni risultato positivo sarà goduto e apprezzato come un'impresa in più.

E se sulla carta i Blancos dovrebbero riuscire ad aver la meglio sugli uomini di Allegri, c'è anche chi avendo vissuto la realtà di Madrid e conoscendo benissimo il calcio internazionale, sa che moltissimi altri elementi fanno pendere il favore verso gli spagnoli. E' Clarence Seedorf, ex centrocampista tra l'altro proprio dei Blancos con cui ha vinto una Champions League e che nel doppio incontro con la Juve dà i bianconeri come spacciati.

Quando affronti il Real Madrid è come avere davanti una montagna per la storia che si porta dietro, ma è un match tutto da giocare. Contro il PSG, tutti avevano un po’ di dubbi sul loro stato di forma prima di quelle due partite. E invece la risposta c’è stata ancora una volta. Il Real Madrid in Champions è da temere sempre

Un Real formato Champions da diversi anni oramai, che avrà il dovere di raggiungere l'ennesima finale. La Juventus dal proprio canto dovrà invece trovare conferme nell'essere la vera biglia impazzita d'Europa, il club che anche se un gradino più in basso dei Blanco, del City, del Barcellona o del Bayern può in 180 minuti trovare il modo di farsi valere.

La Juventus ha vinto una partita tosta contro il Tottenham, quel match gli ha dato molta fiducia. Ma potrebbe non bastare

Insieme alla Juventus, ovviamente c'è anche la Roma che ha un altro Everest di fronte, il Barcellona. Un compito forse ancor più improbo perché la forbice è maggiormente aperta. Per Seedorf anche in questo caso la squadra italiana parte sfavorita, confidando in una tradizione in cui i catalani contro i nostri club soffrono sempre.