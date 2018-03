Le sue dichiarazioni dopo il buon pareggio interno contro il Napoli hanno fatto discutere. I dubbi esternati da Spalletti sulla qualità dell'Inter ("La squadra non ha tutta la qualità che si dice") sicuramente non sono stati graditi dai calciatori con alle porte un'altra partita molto difficile, in casa della Sampdoria. Alla vigilia del lunch match domenicale valido per la 29a giornata di Serie A, l'allenatore toscano ha voluto chiarire il senso delle sue parole, prendendosi la responsabilità di non aver saputo tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi.

Perché l'Inter non ha giocato tutte le partite come quella contro il Napoli

Nella classica conferenza stampa della vigilia di Samp-Inter, Spalletti ha esaltato i meriti dei suoi ragazzi capaci di non subire gol dal Napoli in 2 gare. L'allenatore si è preso le sue responsabilità per non aver saputo tirar fuori dalla squadra lo stesso rendimento in altri match della stagione: "Il risultato della doppia partita contro il Napoli è un misuratore di forza visto che hanno fatto gol a tutti e non aver preso gol è sintomo di compattezza che quando decidiamo di mettere, dimostriamo di avere. Probabilmente non sono stato in grado di tirare fuori il meglio dai miei calciatori in alcune partite. Con Roma, Juve, Napoli siamo stati all'altezza della situazione, in altre partite, dove magari abbiamo anche vinto, siamo stati inferiori ai nostri mezzi"

L'Inter e la corsa Champions. Fondamentale la sfida contro la Samp

Quella contro la Samp sarà una partita decisiva. Uno scontro fondamentale per tenere a distanza il Milan e rientrare nella zona Champions, in attesa delle sfide di Roma e Lazio: "La Samp? Bisogna anticipare le sintesi e giocare in velocità. La Champions passa anche da gare così: loro hanno forza, qualità, sanno giocare un calcio moderno. Dobbiamo fare undici partite di un certo livello. Non puoi fare una buona partita e poi due cattive. Le nostre avversarie, avendo anche altre competizioni, hanno allestito una rosa con qualche calciatore in più per affrontare al meglio le partite".

Futuro all'Inter incerto. Spalletti deve meritarsi la panchina nerazzurra

E dalla conquista della Champions potrebbe dipendere anche il futuro di Luciano Spalletti. Nonostante un contratto fino al 2019, la permanenza del toscano sulla panchina nerazzurra potrebbe essere a rischio. Ne è consapevole l'ex Roma che dovrà dimostrare a suo giudizio di meritare l'Inter: "Devo dimostrare di meritare l'Inter, di poter lavorare in una grande società, di avere l'onore di essere affiancato da due grandi direttori: uno che conosco da più tempo come Sabatini e uno che sto apprezzando quest'anno che è Piero Ausilio per conoscenza di calcio. Ci sono giocatori importanti, qualcuno deve recuperare dome Rafinha. Io voglio allenare l'Inter, non quella virtuale".

