Il ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, che metterà di fronte il Torino al Debrecen, rischia di non aver copertura televisiva in Italia. Proprietaria dei diritti per la competizione a partire dai gironi, Sky non avrebbe ancora trovato l'accordo con la società ungherese per trasmettere la partita in diretta. In occasione dei turni preliminari, i diritti vengono infatti gestiti separatamente dalle rispettive società che ospitano le partite, costringendo ogni emittente televisiva a trovare un'intesa per poter diffondere le immagini del match.

Con il fischio d'inizio fissato alle ore 18.30, pare dunque difficile che il gruppo televisivo di Murdoch possa trovare un accordo "last minute" e garantire a tutti i tifosi del Torino la diretta televisiva. Al popolo granata, non resterà che assistere all'incontro in streaming grazie al canale ungherese ‘M4 Sport', che coprirà l’evento come già fatto nelle scorse settimane quando il Debrecen è sceso in campo contro la formazione albanese del Kukesi.

Mazzarri avverte la squadra

In attesa di novità dal ‘fronte televisivo', la partita contro la squadra magiara è stata presentata da Walter Mazzarri nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: "Non dobbiamo pensare che sia già finita – ha spiegato il mister del Torino – Mi aspetto una squadra organizzata, che in questo stadio ha sempre fatto ottime partite. Reagiranno, ci attaccheranno. Sicuramente tenteranno il tutto per tutto per ribaltare il risultato e so che in questo stadio il Debrecen si trasforma. Al tempo stesso però dobbiamo pensare a noi, abbiamo un gioco consolidato, dobbiamo evitare di pensare al risultato dell’andata ma venire qua a fare la nostra gara pensando che c’è un rettangolo di gioco e bisogna prevalere sull’avversario".