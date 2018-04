Il nome del Boca Juniors è molto gettonato nelle ultime ore in chiave mercato. Il motivo? Una pazza ipotesi di mercato per il futuro, e un altrettanto clamoroso retroscena che ormai fa parte del passato. Dopo infatti le indiscrezioni relative ad un interesse per il secondo semestre del 2018 degli xeneizes per Gigi Buffon, Diego Perotti ha rivelato che alcuni anni fa il club argentino è stato molto vicino a Daniele De Rossi.

Perotti e il retroscena di mercato su De Rossi al Boca

Diego Perotti conosce bene l'ambiente Boca avendovi militato nel 2014. E a proposito della prestigiosa società argentina, l'esterno offensivo ha raccontato ai microfoni di ESPN un retroscena di mercato che riguarda il suo capitano Daniele De Rossi. Quest'ultimo infatti qualche anno fa è stato vicinissimo a vestire la maglia gialloblu: "A Daniele piace spesso vedere le coreografie della tifoseria del Boca Juniors. Lì per il suo modo di fare sarebbe un idolo. Mi ha detto che due o tre anni fa è stato vicino ad accordarsi con loro, ma poi non se ne fece nulla per questioni economiche". E chissà che il riferimento non sia al 2015, quando l'altro ex compagno di "Capitan futuro", Osvaldo lo chiamò al Boca con Pirlo.

Il futuro di Perotti e il ritorno al Boca Juniors

Se De Rossi sembra destinato a chiudere la bandiera alla Roma seguendo le orme di Totti, anche Perotti rimarrà nella Capitale almeno fino alla scadenza del contratto nel 2021. Poi per lui potrebbero aprirsi le porte del ritorno in Argentina. D'altronde l'ex Genoa ha una gran voglia di riscattarsi al Boca dopo la sfortunata avventura del 2014 condizionata da un infortunio: "Mi dispiace non aver lasciato un buon ricordo ed il fatto che qualcuno pensi che quella maglia mi pesava troppo. In realtà ho avuto tanti infortuni che mi hanno frenato. Ho un contratto fino al 2021 con la Roma e mi piacerebbe rispettarlo, anche se vorrei dare un'immagine diversa rispetto a quella che hanno di me al Boca".