Salutato e ringraziato Massimiliano Allegri, che chiuderà ufficialmente a Genova con la Sampdoria la sua esperienza in bianconero, la dirigenza della Juventus sta valutando i nomi di quegli allenatori in corsa per prendere il posto del mister livornese. A margine dell'evento di beneficenza per la Onlus "Insuperabili", che si è svolto a Fiano in provincia di Torino, anche Davide Lippi ha voluto dire la sua sul nuovo allenatore dei campioni d'Italia.

"Difficile capire, Paratici starà parlando con 70-80 allenatori – ha scherzato l'agente, nell'intervista concessa a Sky Sport 24 – Secondo me stanno valutando allenatori che si stanno giocando finali europee. Realisticamente, credo uno tra Klopp e Sarri. Guardiola? Ha dichiarato che rimane e se si espongono gli allenatori difficile che cambino idea. Conte all'Inter? Credo che Spalletti abbia fatto un grande lavoro, ha gestito situazioni spinose nel miglior modo possibile. Se poi dovesse arrivare Conte complimenti. E' un amico e un grande allenatore, ma mi dispiace per Spalletti che mi sembra un po' bistrattato dai media in questi ultimi tempi".

Il colpo Milinkovic-Savic

Oltre al nome del nuovo tecnico, alla Juventus è stato accostato nelle ultime ore anche quello di Milinkovic-Savic: "E' giocatore importantissimo e sarebbe un grande colpo – ha aggiunto il figlio dell'ex commissario tecnico campione del mondo nel 2006 – Spero per la Juventus che lo prenda, ma trattare con Lotito non è facile. Mio padre? Non ha più l'intenzione di allenare un club e lo ha dichiarato più volte, e poi siamo vicini a chiudere un altro accordo con la federazione cinese. C'è la volontà di ricominciare un nuovo ciclo con lui, ma è una trattativa ancora in fase di sviluppo".

Tra gli argomenti toccati dal procuratore di molti calciatori, anche il futuro di Leonardo Spinazzola: giocatore che secondo le indiscrezioni di mercato piace molto all'Inter. "Spinazzola piace a tante squadre e non solo in Italia – ha concluso Davide Lippi – Ma non credo che la Juventus voglia venderlo. Penso che resterà in bianconero, ma parlerò presto con Paratici".