Non solo buone notizie in casa Danimarca dopo la preziosa vittoria contro il Perù nella sfida d'esordio ai Mondiali 2018. La nazionale nordeuropea che si trova ora a pari punti in vetta al gruppo C con la favoritissima Francia, non potrà fare a meno nel prosieguo del Campionato del Mondo su uno dei suoi calciatori più in forma, ovvero William Kvist. Il centrocampista, costretto ad uscire in barella nel primo tempo di Perù-Danimarca, ha riportato un grave infortunio alle costole e dovrà dire addio a Russia 2018.

Danimarca, grave infortunio per William Kvist

Il classe 1985, centrocampista centrale del Copenaghen, è finito ko nel corso della prima sfida mondiale della sua Danimarca contro il Perù. Nel corso del primo tempo Kvist ha avuto la peggio dopo un durissimo contrasto aereo con Jefferson Farfan. Quest'ultimo, giocatore tra i più rappresentativi del Perù, ha colpito l'avversario all'altezza del torace. Una botta durissima che ha costretto Kvist a ricorrere alle cure immediate del suo staff medico molto dolorante. Le sensazioni sono state subito negative, e il mediano è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Infortunio Kvist, le condizioni: Mondiale finito

Dopo 24 ore è arrivato il verdetto sulle condizioni di William Kvist. Come comunicato dalla Federcalcio danese, il giocatore ha rimediato la frattura di due costole per lo scontro con Jefferson Farfan. Un problema molto serio, che inevitabilmente costringe il classe 1985 a dire addio ai Mondiali. Il commissario tecnico della nazionale biancorossa sarà dunque costretto a perdere una pedina importante per il suo reparto mediano, capace di garantire quantità e fisicità

Danimarca, il sostituto di Kvist nella sfida contro l'Australia

Dopo la bella e sofferta vittoria contro il Perù, ora la Danimarca dovrà vedersela il 21 giugno contro l'Australia. Un confronto già decisivo per i biancorossi che con una vittoria potrebbero già ipotecare l'accesso al turno successivo. Pochi i dubbi sulle scelte di formazione del ct Age Hereide che dovrebbe sostituire Kvist, con Lass Schone, il giocatore classe 1986 dell'Ajax subentrato allo sfortunato compagno già contro il Perù