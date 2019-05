L'Inter ha raggiunto l'accordo definitivo con Antonio Conte. L'ex c.t., secondo quanto riferito da Sky, non avrebbe già firmato ma ha trovato l'intesa definitiva con il club del presidente Zhang. Indipendentemente dalla qualificazione in Champions Conte prenderà il posto di Luciano Spalletti, che verrà liquidato nonostante abbia un contratto fino al 2021. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare subito dopo la fine del campionato, quando arriverà anche la firma.

Quanto guadagnerà Conte

Antonio Conte firmerà un contratto triennale con l'Inter, quindi fino al 2022. L'ex tecnico di Juventus, Italia e Chelsea guadagnerà quasi 10 milioni netti a stagione. Uno stipendio da top player che, in attesa dell'annuncio del nuovo tecnico della Juventus, sarà l'allenatore con lo stipendio più alto di tutta la Serie A. Allegri ne guadagnava 7,5 netti, Ancelotti e Spalletti circa 6,5 a stagione.

Quale sarà lo staff di Antonio Conte

Conte porterà con sé buona parte del suo staff. Non ci sarà il suo storico vice Angelo Alessio, che ha deciso di proseguire la sua carriera da solo. Nello staff ci saranno l'ex difensore Paolo Vanoli, che ha allenato l'Under 16, l'Under 17, l'Under 18 e l'Under 19 dell'Italia, e che è stato per un anno al fianco di Conte al Chelsea. Ci sarà anche Christian Stellini, che è stato nello staff di Conte per due anni tra il 2010 e il 2012 prima di lasciare la Juventus per via del calcioscommesse. Ci sarà ancora Julio Tous, ma non Spinelli, il preparatore dei portieri che è passato al PSG.

Il calciomercato dell'Inter con Antonio Conte

Godin già preso, Danilo vicinissimo. Il mercato dell'Inter sarà molto ricco, soprattutto se arriverà la qualificazione alla Champions League (serve un successo sull'Empoli nell'ultima giornata). Il futuro di Icardi sembra deciso, l'ex capitano dovrebbe andare via. Il nuovo centravanti sarà uno tra Lukaku, l'obiettivo principale, Dzeko e Llorente. L'Inter vuole anche Federico Chiesa, nella trattativa può inserire due calciatori.