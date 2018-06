Ancora sotto shock per le dimissioni di Zinedine Zidane, i tifosi dei Blancos si stanno ancora chiedendo per quale motivo il tecnico francese abbia voluto interrompere la sua straordinaria esperienza alla guida della squadra. Al di là delle dichiarazioni rese in conferenza stampa dall'allenatore transalpino ("Questa squadra ha bisogno di cambiare per continuare a vincere"), c'è qualcosa che non torna in quest'ultima triste pagina di Zidane al Real Madrid.

Tra le tante insinuazioni che sono circolate nelle ultime ore, ce n'è una che ha fatto particolarmente scalpore. Durante la trasmissione televisiva "El Chiringuito de Jugones" l'ex dirigente del Siviglia, Cristobal Soria, ha spiegato che uno dei motivi dell’addio di Zizou è da ricercarsi nell’ultima partita di Liga. In occasione della sfida contro il Villarreal (terminata con un pareggio per 2 a 2), il tecnico ha infatti preferito schierare in porta il figlio Luca piuttosto che il secondo Kiko Casilla, scatenando la rabbia di quest'ultimo che avrebbe affrontato a muso duro il francese.

La rissa con Kiko Casilla

Il diverbio con il secondo portiere dei Blancos, secondo Soria, sarebbe stato così acceso dal generare un pericoloso parapiglia che avrebbe coinvolto tutto lo spogliatoio e che avrebbe portato il portiere a tentare di colpire Zidane. La furia di Kiko Casilla sarebbe stata generata non soltanto dall'esclusione, ma anche dalla perdita del bonus di seicentomila euro che sarebbe scattato grazie alla presenza in campo nell'ultimo turno di campionato.

Oltre alla delusione per aver fatto male nella Liga e nella Coppa del Re, secondo i media spagnoli sull'addio di Zizou avrebbe inoltre pesato la presunta trattativa invernale per il portiere Kepa dell'Athletic Bilbao. Un colpo di mercato voluto solo dalla società, che ha sempre trovato in Zidane un freddo alleato. Per il tecnico transalpino i tre portieri in rosa bastavano e avanzano, soprattutto il figlio Luca che secondo il tecnico è sempre stato penalizzato dal cognome pesante. Proprio il suo debutto in prima squadra, come ha sottolineato anche lo spagnolo "AS", sarebbe stato il motivo del litigio con Kiko Casilla e delle successive dimissioni.