Non c'è solo il nome di Mauro Icardi sull'agenda personale di Florentino Perez. Le ultime notizie di mercato che rimbalzano dalla Spagna, parlano infatti di una possibile offerta dei Blancos anche per Paulo Dybala. A rilanciare questa clamorosa indiscrezione di mercato, è la famosa testata Don Balon che ha spiegato come il Real Madrid sia intenzionato a tentare la Juventus con una proposta davvero intrigante.

Secondo i colleghi spagnoli, gli uomini mercato delle Merengue sarebbero infatti pronti a mettere sul tavolo un'offerta complessiva di 120 milioni di euro per l'attaccante argentino della Juventus: una proposta che prevederebbe l'inserimento del cartellino di Isco e una parte in denaro di sessanta milioni. Sempre secondo Don Balon, su Dybala ci sarebbe anche la concorrenza di altre super potenze del calcio europeo come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e Liverpool.

I mal di pancia di Dybala e l'attesa di Isco

Il Real Madrid partirebbe però in pole position, grazie alla preferenza del giocatore bianconero: da sempre attratto dalla Liga spagnola e dalla storia del club madrileno. A dar man forte a questa clamorosa operazione di mercato, sarebbero stati i recenti mal di pancia di Dybala. L'attuale stagione al di sotto delle attese e la panchina contro il Parma, lasciata polemicamente dalla "Joya" al terzo cambio di Allegri durante il match contro gli emiliani, ha di fatto convinto il Real Madrid a provare l'affondo con la dirigenza juventina.

Dalla Spagna sono convinti della possibile trattativa, con il club bianconero che potrebbe sostituire Dybala con Isco (campione gradito a Cristiano Ronaldo) e reinvestire in altre zone del campo il denaro versato per il suo giocatore. In attesa di sviluppi è anche lo stesso Isco: ai ferri corti con Santiago Solari e impaziente di lasciarsi alle spalle Madrid e ripartire in un altro campionato.