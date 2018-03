L'ultimo in ordine di tempo a tradire la propria fede è stato Alessio Romagnoli. Il difensore milanista, autore del rigore decisivo che ha cancellato il nome della Lazio dalla finale di Coppa Italia, è per sua stessa ammissione un noto tifoso biancoceleste e a conferma di questa rivelazione è infatti arrivata la sua reazione del tutto composta dopo il penalty decisivo. Prima di lui, tra l'altro, aveva calciato anche Ciro Immobile: bomber laziale, napoletano di nascita ma di fede bianconera.

Fu infatti lo stesso attaccante di Torre Annunziata a dichiarare con orgoglio: "Da bambini, io e mio fratello eravamo juventini e sulle pareti della nostra cameretta c'erano poster della Nazionale e della Juventus". Anche Marco Verratti, suo ex compagno di squadra ai tempi del Pescara, si è sempre dichiarato tifoso della vecchia signora. Così come Alberto Gilardino che, nonostante abbia sposato i colori sociali dello Spezia, segue sempre con affetto la sua Juventus.

Gigi ultrà genoano.

Tra coloro che il bianconero lo vestono tutti i giorni, c'è ovviamente qualcuno che è cresciuto tifando per un'altra squadra. I casi più clamorosi sono quelli di Gigi Buffon e di Giorgio Chiellini. Il portiere della Juventus, in tempi non sospetti, dichiarò di voler giocare l'ultimo anno della carriera a Genova perché tifoso genoano: una passione condivisa con lo zio Giampiero, genovese e tifoso rossoblù. I colori preferiti di Chiellini erano invece il rosso e il nero del Milan.

Grazie alla presenza dell'idolo Paolo Maldini, il difensore toscano ha spesso gioito per le imprese del Diavolo: da sempre sostenuto anche da Mario Balotelli, Davide Santon, Edin Dzeko e Andrea Ranocchia. C'è poi chi ha deciso di fare "outing" e di rivelare la propria fede nerazzurra. Tra i calciatori in attività che tifano Inter il nome più altisonante rimane quello di Zlatan Ibrahimovic, mentre è risaputa la passione per il Napoli di Fabio Quagliarella e quella per la Fiorentina di Emiliano Viviano