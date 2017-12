Quali sono stati gli attacchi più prolifici d'Europa nel 2017? Quale squadra ha segnato più di tutti dal 1° gennaio fino ad oggi nei top 5 campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1)? Ecco quali sono stati i reparti offensivi che in questo anno solare hanno avuto la miglior produzione in termini di reti messe a segno nelle partite disputate nel massimo torneo nazionale di appartenenza.

Nessuno come il Barça: un anno da più di 3 gol a partita.

Davanti a tutti c’è il Barcellona, attualmente al comando della Liga ma che al termine dello scorso campionato ha dovuto cedere il passo al Real Madrid di Zinedine Zidane per quanto riguarda il titolo di Campione di Spagna. I blaugrana guidati da Ernesto Valverde nelle 38 partite di campionato disputate fin qui nel 2017 hanno messo a segno l’impressionante bottino di 117 reti realizzate, che rendono quella catalana l’unica compagine in tutto il Vecchio Continente a superare la media di 3 segnature ad incontro. Messi, Suarez e, per quanto riguarda anche i primi sei mesi dell’anno, anche Neymar, infatti dal 1° gennaio ad oggi hanno segnato mediamente 3,08 gol per ogni match di campionato.

in foto: Il rendimento di Barcellona e Real Madrid in Liga nel 2017 (fonte Transfermarkt)

Psg: Neymar garanzia di prolificità.

Al secondo posto di questa speciale classifica europea troviamo la squadra con la quale lo stesso Neymar ha giocato invece nella seconda parte dell’anno dopo il suo trasferimento da 222 milioni di euro, ossia il Paris Saint Germain. La squadra allenata da Unai Emery nell’ultimo anno solare ha disputato 38 incontri di Ligue 1 mettendo a referto 103 segnature a favore facendo così registrare una media di 2,71 reti segnate per ogni partita del massimo campionato francese in cui ha preso parte in questi ultimi 12 mesi.

Manchester City: l’attacco di Pep fa faville.

Chiude il podio l’attuale dominatrice della Premier League inglese, cioè il Manchester City di Pep Guardiola che dopo 18 giornate si trova nettamente al comando con un vantaggio di +11 sulla più immediata inseguitrice, vale a dire il Manchester United di José Mourinho. Nel 2017, difatti, i Citizens sono fin qui stati protagonisti di 37 match del più importante torneo d’Oltremanica nei quali hanno messo in cascina 97 gol fatti per un rendimento medio che ha visto Aguero e compagni andare in rete con una frequenza pari a 2,62 volte ad incontro.

Monaco: rendimento offensivo principesco.

Appena fuori dal podio troviamo invece la seconda rappresentante della Ligue 1 presente in questa graduatoria. In quarta posizione c’è infatti il Monaco di Leonardo Jardim, vincitore dello scorso campionato transalpino e attualmente secondo alle spalle dell’irraggiungibile Psg, al quale in estate hanno ceduto il talento Kylian Mbappé, in questa prima parte della nuova stagione. I monegaschi dal 1° gennaio ad oggi sono scesi in campo in Ligue 1 in 38 occasioni nelle quali hanno realizzato un bottino totale di 97 gol, cioè mediamente 2,55 reti a partita.

in foto: Il rendimento di Psg e Monaco in Ligue 1 nel 2017

Real Madrid: le vittorie passano anche dall’attacco.

In fondo a questa prolifica top 5 troviamo la squadra che negli ultimi due anni ha praticamente vinto tutto ciò che si poteva sia in Europa che nel Mondo: il Real Madrid di Zinedine Zidane. Le merengues trascinate da un Cristiano Ronaldo all’apice della carriera (come dimostra il quinto Pallone d’Oro messo in bacheca solo qualche settimana fa) in questo 2017 hanno disputato 38 incontri del massimo campionato spagnolo nei quali hanno trafitto il portiere avversario 96 volte mettendo così a referto una media di 2,53 reti per ogni match di Liga.

Bayern (6°) e Napoli (7°): Bundesliga e Serie A fuori dalla top 5.

Fuori dalla top 5 dunque sia l’attacco più prolifico dell’anno della Bundesliga che quello della Serie A. Infatti, vale solo il 6° posto il rendimento offensivo in campionato del Bayern Monaco, allenato fino al 28 settembre da Carlo Ancelotti e poi affidato a Jupp Heynckes, che nelle 35 partite di campionato del 2017 ha realizzato 88 reti (2,51 segnature ad incontro). Addirittura 7° il Napoli di Maurizio Sarri a cui non sono bastati i 92 gol messi a segno nelle 37 gare di campionato dispute dal 1° gennaio ad oggi, e una media di 2,49 marcature per match, per rientrare tra i 5 attacchi più prolifici del Vecchio Continente nell’anno solare 2017 che sta per chiudersi.