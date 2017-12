La scelta non è stata facile, ci teniamo a dirlo subito, ma fra gusti personali dei tanti tifosi, scegliere il gol più bello realizzato in Europa in questo 2017 è stata davvero un’impresa. Un anno che ha visto tante reti spettacolari, azioni corali e invenzioni dei singoli. Marcature di pregevole fattura che hanno fatto impazzire il pubblico. Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, hanno accompagnato la nostra Serie A in un percorso, quello del 2017, in cui sono stati tanti i gol capaci di fare il giro del mondo vista la loro rara bellezza. Considerando ovviamente anche quelli messi a segno in Champions League.

La magia di Insigne al ‘Beranbeu’, la rovesciata di Mandzukic in finale a Cardiff contro il Real Madrid ad esempio, senza considerare le stratosferiche marcature di Messi e Cristiano Ronaldo, hanno fatto da cornice ad un’annata ricca di spettacolo dal punto di vista realizzativo. Andiamo dunque a vedere quali sono stati i gol più belli, divisi a 2 o 3 per ogni top campionato europeo, più la Champions League, in questo 2017 che stiamo salutando.

Serie A.

Mertens e la sua magia contro la Lazio.

Abbiamo voluto scegliere subito due gol di questa stagione 2017/2018 per celebrare al meglio la nostra Serie A. Da gennaio a giugno 2017, da segnalare c’è stato sicuramente il gol di Cuadrado all’Inter nella sfida della scorsa annata fra la Juventus e i neroazzurri, così come quello splendido gol di Insigne contro la Sampdoria a ‘Marassi’.

Ma più di tutti, è stato Dries Mertens a catturare la nostra attenzione con quel gol d’astuzia, furbizia e fantasia realizzato all’Olimpico contro la Lazio nel 4-1 finale in favore degli azzurri di Sarri. Per lui una rete capolavoro. Vedere per credere.

Perisic spara su Gomis.

Non è poi trascorso molto tempo dal gol di Mertens a quello di un altro grande protagonista del nostro campionato italiano come Ivan Perisic. Il croato, vero uomo in più della rosa dell’Inter, ha letteralmente piazzato una fucilata alla destra del portiere della Spal Gomis che ricorderà sicuramente a lungo il match di ‘San Siro’ contro i neroazzurri. Una sassata al volo di sinistro su cross di Candreva che ha trafitto l’incolpevole portiere del club di Ferrara. Anche lui si aggiunge alla lista dei più bei gol realizzati in questo 2017 in Europa.

Liga.

Zaza da pazzi contro il Real.

In uno dei momenti peggiori della stagione scorsa vissuta dal Valencia, i tifosi dello storico club spagnolo, non potranno certo dimenticare quell’incredibile gol realizzato dalla propria squadra grazie al genio di Simone Zaza. L’ex Juventus, a febbraio 2017, si lasciò andare ad un gol di puro istinto contro il Real Madrid aggirando completamente la marcatura di Sergio Ramos e realizzando un gol capolavoro alle spalle dell’estremo difensore dei ‘Blancos’ con un sinistro a giro sul secondo palo che fece impazzire il pubblico del ‘Mestalla’.

L’Eibar e quel gol di Dani Garcia al ‘Mestalla’.

Ma prima ancora dell’incredibile vittoria contro il Real Madrid anche grazie al gol di Simone Zaza, solo qualche settimana prima, sempre a febbraio del 2017, il Valencia, sempre in casa, affrontava l’Eibar. La sconfitta per 3-0 interna scatenò l’ira dei tifosi di casa fra fischi e cori di disappunto nei confronti della squadra.

Ma in un clima di tensione totale, a rubare la scena fu un certo Dani Garcia che con un gol fenomenale almeno ipnotizzò per un attimo anche i tifosi rivali presenti al ‘Mestalla’. Un gol che regalò al piccolo club una vittoria storica contro il più quotato Valencia.

Il ‘Clasico’ estivo fu tutto di Asensio.

Spettacolo Asensio. L’attaccante spagnolo sbloccò quel Real Madrid-Barcellona, valevole per il ritorno della Supercoppa spagnola la scorsa estate. Asensio prese la palla sulla trequarti offensiva, caricò il sinistro e la palla si abbassò alla fine beffando un Ter Stegen non esente da colpe. Per il Barcellona si fece subito durissima visto l’1-3 del match d’andata. Asensio si prese gli applausi ed i cori di apprezzamento del ‘Santiago Bernabeu’, mica una cosa da poco e per tutti.

Bundesliga.

Il gioiello di Kramaric contro il Friburgo.

E’ sempre stato uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo. Il tedesco Kramaric, dopo qualche periodo di appannamento, è riuscito comunque a trionfare lo scorso anno con il suo Hoffenheim chiudendo la stagione con un ottimo quarto posto a 62 punti.

In una delle sue tante ottime prestazioni, Kramaric ebbe anche il tempo di realizzare un gol pazzesco, a marzo del 2017, contro un malcapitato Friburgo. Un destro a giro sul secondo palo davvero da favola.

Kagawa e il suo pallonetto all’Augsburg.

Davvero difficile scegliere in Bundesliga un gol bello, soprattutto perchè in Germania, fra l’incredibile cavalcata vincente di Werner contro l’Amburgo e il destro al volo di Bruma con il suo Lipsia, la lotta è stata davvero ardua. Ma a spuntarla è stato Kagawa. Con il suo Borussia Dortmund infatti, ha realizzato un gol a pallonetto davvero particolare nella sfida esterna contro l’Augsburg al termine di un’azione corale che ha visto i ‘gialli di Germania’ realizzare un gol bellissimo.

Premier League.

La perla di Giroud che gli valse il ‘Puskas’.

La schiena tutta in avanti, la palla indietro, troppo indietro per essere colpita, a meno che… Il colpo dello scorpione è senza ombra di dubbio uno dei più spettacolari colpi che esistano nel calcio e Oliver Giroud l’ha onorato con una rete meravigliosa segnata al Crystal Palace.

Era l’1 gennaio del 2017. Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno con un gol così? Semplice, aggiudicarsi il Premio Puskas 10 mesi più tardi. Una rete di rara bellezza, che gli è valsa infatti il prestigioso premo che la Fifa assegna al gol più bello della stagione. Speriamo che anche il 1 gennaio 2018 ci possa offrire un gol così.

Matic salutò il Chelsea con una sassata in FA Cup.

Quando si dice avere il ‘mirino’ nei piedi: Nemanja Matic salutò il Chelsea realizzando un gol pazzesco contro il Tottenham in semifinale di FA Cup. Da trenta metri lasciò infatti partire un bolide che si insaccò perfettamente sotto l’incrocio dei pali. Era l’aprile 2017, una delle sue ultime partite con la maglia dei ‘Blues’ prima di trasferirsi alla corte di Mourinho dove da questa stagione gioca con la maglia del Manchester United.

Ligue 1.

Il promettente gol d’inizio stagione targato Falcao.

La palla sale sale sale, si impenna come in un pallonetto, ma contemporaneamente gira vorticosamente assumendo una traiettoria a rientrare. Si era subito capito che c’era qualcosa di magico nel destro di Radamel Falcao al Dijon proprio all’inizio dell’attuale stagione in Ligue 1.

Qualcosa di magnetico che impedì di staccare gli occhi da quella palla che andò ad infilarsi proprio lì, nel sette più lontano accompagnato dagli applausi del pubblico monegasco che seguì in trasferta la squadra del tecnico Jardim.

Draxler ‘imita’ Totti.

Ma in Ligue 1 non mancano di certo altre firme d’autore su diversi gol realizzati in questo anno solare 2017. E sicuramente non poteva mancare almeno uno dei componenti della stellare rose del Psg di Emery. Il tedesco Draxler infatti, raccolse un cross perfetto di Mbappé e firmò il momentaneo 5-1 nella sfida di campionato giocata contro il Bordeaux. Per qualcuno è sembrata addirittura la replica del supergol di Francesco Totti contro la Sampdoria di qualche anno fa.

Champions League.

Mandzukic unica gioia Juve nella finale di Cardiff.

Dieci top gol più 2 che abbiamo voluto inserire premiando anche quei calciatori che sono andati in rete in Champions League fra la scorsa e l’attuale stagione. Inevitabilmente, non potevamo inserire uno degli ultimi gol realizzati nella scorso edizione della coppa più ambita dai club europei: quello di Mandzukic in finale. Fu la rete dell’illusorio pareggio della Juventus contro il Real Madrid a Cardiff prima che Cristiano Ronaldo decidesse poi di fare il fenomeno nel secondo tempo. Per il croato una rovesciata davvero da fantascienza che fu anche premiata dalla UEFA come il gol più bello realizzato nella stagione di Champions 2016/2017.

Il gol di Dzeko il più bello di questa stagione.

Ma c’è anche un’altra firma del nostro campionato italiano in uno dei gol più belli realizzati in Champions nel 2017: quella di Edin Dzeko. La palla arrivava da lontano, con un lancio da centrocampo. Edin la guardò all’inizio, quasi a volerne memorizzare la traiettoria, poi si concentrò sullo spazio e sulla porta.

Pochi passi, rapidi e della lunghezza perfetta, che bastarono per sfoderate un tiro di collo pieno, potente e imprendibile che fece strizzare gli occhi al pubblico dello ‘Stamford Bridge ‘ nel match fra Chelsea e Roma terminato poi 3-3. Come Batistuta, 16 anni prima, contro il Parma, come Van Basten, 29 anni prima, contro l’Unione Sovietica. Solo che il bosniaco lo ha fatto con l’altro piede, il sinistro, quello che dovrebbe essere il più debole.