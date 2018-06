Iniziano i Mondiali in Russia e inizia la caccia al giocatore nuovo, al ‘Carneade' che fino ad oggi era considerato un buon calciatore ma che si potrebbe rivelare un crack per il futuro. Tanti coloro che non sono conosciuti ai più, offuscati dalle solite stelle e dalle Nazionali più blasonate. I talent-scout di tutto il mondo, reali o improvvisati, stanno già scorrendo le rose e i convocati, insieme alle possibili formazioni che scenderanno in campo. Ma devono fare anche i conti con un problema non da poco: i cognomi impossibili.

Chissà se un Vrsaljko o un Jedrzejczyk riusciranno a fermare qualche procuratore dall'intavolare una trattativa per la quasi impossibile pronuncia del giocatore in questione. Perché in questo Mondiale russo sono moltissimi i protagonisti con uno scioglilingua al posto del cognome.

Alcuni sono ben conosciuti anche da noi per giocare in Serie A o esserci passati nei recenti trascorsi del nostro campionato. Come i polacchi Szczesny o Bereszynski. Ma altri sono del tutto nuovi al palato italiano e alla maggior parte d'Europa e del Mondo. Qualche esempio? C'è Alireza Jahanbakhsh, un attaccante classe 1993 dell'Iran, accostato anche alla Lazio e al Napoli, il cui cognome rappresenta da solo un esame per qualsiasi commentatore.

La sfida ‘impossibile' Iran-Polonia

Proprio l'Iran detiene il maggior numero di cognomi impossibili insieme alla già citata Polonia. Studiarli è d'obbligo e forse comunque non basta perché c'è bisogno di un supporto ulteriore, magari madrelingua. Se si innesca una azione iraniana dal portiere Abedzadeh che libera i difensori Pouraliganji e Cheshmi che devono scegliere a chi dare la palla in attacco tra Jahanbakhsh e Ghoochannejhad, come si potrà raccontare il tutto in diretta senza sbagliare? E se lo stesso accadesse in fraseggio polacco tra Piszczek, Blaszczykowski, Teodorczyk e Jedrzejczyk?

Tutti i nomi impronunciabili

Anche la Svezia che ha eliminato l'Italia, si difende benissimo con i vari Saevarsson, Eyjolfsson, Gislason, Fridjonsson, Gudmundsson così come il Marocco che ‘risponde' con Tagnaouti, Achraf, Fajr e En-Nesyri. Ma ogni Nazionale ha il suo cognome impossibile: la ospitante Russia ha Ignashevich, il Giappone ha Higashiguchi, la Nigeria Echiejile e Iheanacho, la Serbia Spajic, Milivojevic e Prijovic, mentre il Senegal ha Mbodji e il trio N’Diaye, Ndiaye e Ndoye.