Con la chiusura ufficiale del calciomercato in tutti i tornei più competitivi d’Europa, è tempo di tracciare un bilancio generale su quanto accaduto, in entrata e uscita, fra Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. Nello specifico, il day after serve a prendere coscienza della mole di danaro speso (890 milioni di euro totali) ma anche di quali sono stati i profili più importanti che, in questi 31 giorni, hanno lasciato la propria squadra per altri lidi, nuove esperienze e avventure diverse.

E così, oggi, vi proponiamo l’ideale top 11 dei talenti per i quali non solo sono stati spesi tanti, tantissimi soldi ma anche per i quali, le prospettive, sembrano essere più interessanti. Il tutto, per un team stellare da oltre 455 milioni.

Portiere: Dahlberg alla conquista della Premier.

In porta, al di là dei tanti colpi fra i pali messi a segno in giro per il pianeta calcistico, dall’Argentina all’Inghilterra, dal Brasile alla Spagna, l’estremo difensore titolare di questo ipotetico ‘dream team' degli acquisti invernali, dovrebbe essere il giovane, cercato anche dal Napoli, Pontus Dahlberg. Il 19enne di Goteborg, infatti, meglio anche dei vari Weverton (passato al Palmeiras dall’Atletico Paranaense), Batalla (al Tucuman dal River Plate) e Vermeer (al Bruges dal Feyenoord), risulta essere la stellina fra i pali di questo mercato con il suo arrivo, anche se posticipato a giugno prossimo, al Watford. Un acquisto di livello con lo scandinavo nel novero, con Donnarumma e Lafont, dei millennial più forti nello specifico ruolo e nei panni del portiere in grado di imporsi con gli Hornets anche in Premier League e conquistare lo spazio che merita.

Difesa a tre: una retroguardia da 175 milioni di euro.

In difesa, invece, la scelta dei titolari diventa vieppiù ardua. Molti, infatti, sono stati i prospetti di valore che sono stati ceduti e acquistati, a seconda dei punti di vista, in questo tutt’altro che freddo inverno. Eppure, dovendo selezionare una specifica retroguardia, con, magari, i vari Mascherano (per 5,5 milioni di euro all’Hebei), Bartra (10,5 mln al Real Betis), Mangala (a titolo temporaneo all’Everton), Kongolo (all’Huddersfield in prestito), Akanji (al Dortmund per 21,5 mln) e Yerri Mina (11,8 mln al Barça) in panchina, ecco spuntare il ‘tridente’ difensivo da 175 milioni di euro.

Un tridente composto dal Red Van Dijk, il difensore più costoso di sempre a quota 78.5 milioni di euro, con, ai suoi lati, Aymeric Laporte, preso dal Manchester City per 65 milioni di euro e Inigo Martinez al Bilbao, proprio in sostituzione del partente Laporte, Inigo Martinez a quota 32 milioni. Un pacchetto arretrato di assoluta qualità in grado di schermare al meglio la porta del giovane Dahlberg.

Centrocampo, Coutinho e Mkhitaryan leader.

Sulla linea mediana, composta per l’occasione a quattro, abbiamo meno difficoltà a scegliere/individuare i campioni protagonisti di questa campagna di riparazione per due motivi principali. Uno, per l’assenza di un cospicuo numero di affari e l’altro, per l’elevata qualità media di quelli che, invece, si sono spostati.

E così il conto è presto fatto: per 150 milioni di euro, infatti, troviamo Coquelin (al Valencia per 14 mln di euro) e Barkley (al Chelsea per 16,9 mln) in posizione arretrata con, davanti, a sostegno delle punte, Mkhitaryan dell’Arsenal, entrato nell’affare Alexis Sanchez, e il colpo in assoluto di gennaio, ovvero: Coutinho che, per 120 milioni di euro, ha lasciato il Liverpool per abbracciare finalmente il Barça.

Attacco stellare: Sanchez-Aubameyang-Diego Costa.

Davanti, invece, le cose iniziano a farsi ancora più interessanti con diversi fenomeni del pallone che, a gennaio ed in concomitanza con situazioni contrattuali e personali complicate, hanno lasciato il proprio club. E se talenti del calibro di Lucas (al Tottenham per 28 mln), Batshuayi (al Borussia Dortmund), Walcott (in prestito all’Everton) e Bakambu (in Cina al BJ Sinobo Guoan per 40 mln) non trovano spazio in questo 11 è solo perché gente come Diego Costa (all’Atletico Madrid per 63 mln), Aubameyang (all’Arsenal per 66 mln) e Alexis Sanchez (al Man Utd con Mkhytarian ai Gunners) hanno fatto la scelta di aderire a nuovi progetti tecnici e firmare con altre squadre.

Il tutto, per trasferimenti dal valore di 130 milioni di euro ed un attacco da 406 reti in carriera.