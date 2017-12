Il Barcellona è pronto all'assalto definitivo per Coutinho. Dopo il mancato accordo della scorsa estate, i catalani sono pronti a tornare alla carica del Liverpool che potrebbe incassare una cifra superiore ai 100 milioni che permetterebbe ai Reds di recuperare quanto speso per il difensore Van Dijk. Se il calciatore brasiliano ha palesato il suo gradimento per la destinazione catalana, c'è chi gli ha consigliato di pensarci bene prima di accettare di dire di sì al Barça. Si trova del grande ex Ronaldo, il fenomeno brasiliano che ha vestito la casacca blaugrana e ha dato un consiglio al suo più giovane connazionale.

Il Barça ha sempre avuto problemi con i brasiliani, Ronaldo mette in guardia Coutinho.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo, in un'intervista ai microfoni di Esporte Interativo, ha avvertito Coutinho sulle difficoltà affrontate dai calciatori brasiliani al Barcellona. L'ex attaccante ha rivelato di essersi trovato molto meglio al Real, dove è rimasto per 5 stagioni segnando 83 gol in 127 partite, rispetto al Barça, in cui ha militato per una sola annata, segnando 34 gol in 37 presenze. Queste le parole dell'ex Fenomeno: "Mi sentivo molto più felice e più legato al Real Madrid, nonostante abbia vissuto un grande anno a Barcellona. Il Barcellona ha sempre avuto problemi con i giocatori brasiliani: Neymar, Romario, Ronaldinho e io. Alla fine siamo stati tutti trattati male dal club, nonostante tutti i nostri contributi e dedizione".

Dani Alves, critiche al Barcellona.

Anche Dani Alves è stato molto critico nei confronti del Barcellona al momento del suo addio, destinazione Juventus. L'esterno approdato in bianconero a parametro zero ha dichiarato di non sentirsi più "a suo agio al Barcellona". Dopo le quasi 400 presenze in 8 anni e le 3 Champions, il calciatore non ha gradito il comportamento della società che ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Ronaldinho e Neymar, solo parole positive per i catalani.

Diverso invece il caso di Ronaldinho, che al contrario dei due connazionali citati ha definito i 5 anni al Barcellona come "la parte migliore della sua vita". Quasi 150 presenze, una Champions e due campionati per il brasiliano che ha inviato una lettera aperta al club al momento del suo addio, ringraziando il club e la gente blaugrana per l'affetto dimostratogli. Anche Neymar, pur avendo lasciato Barcellona per accettare la super proposta del Psg, non ha mai parlato male dei blaugrana, eccezion fatta per il tira e molla con la sua ex dirigenza per questioni economiche: "Barcellona e la Catalogna saranno sempre nel mio cuore".

Coutinho al Barça con Rafinha e Paulinho.

E in caso di fumata bianca nell'affare di calciomercato Barcellona-Liverpool, Coutinho in blaugrana troverà ad attenderlo due connazionali ovvero Rafinha e Paulinho. Se il primo ha a più riprese manifestato la volontà di lasciare la squadra solo per giocare con maggiore continuità, diverso il caso di Paulinho che è apparso letteralmente rigenerato dal momento del suo approdo al Barça, cancellando lo scetticismo dei tifosi.