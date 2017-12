Il 2017 sta volgendo al termine. Tra le cose che ricorderemo di questo anno calcistico ci sono sicuramente quei giovani di belle speranze che si sono messi sotto i riflettori. Ma quali sono i migliori giovani di Serie A che hanno avuto la propria consacrazione proprio in questo 2017? Ecco i migliori under 21 (nati dopo il 1° gennaio 1996) del nostro massimo campionato che sono esplosi proprio in questi ultimi dodici mesi.

Federico Chiesa: un giglio sbocciato a Firenze.

Uno dei talenti che si è consacrato in questo 2017 è sicuramente il figlio d’arte Federico Chiesa. Infatti, se pur aveva già lasciato intravede qualcosa nei mesi conclusivi dell’anno precedente, la vera consacrazione del talentuoso prodotto del vivaio della Fiorentina è arrivata da gennaio in poi quando si è fatto spazio “tra i grandi” conquistandosi la titolarità e, grazie al suo alto rendimento, l’interesse dei più importanti club italiani. Ad oggi è un punto imprescindibile per la Viola di Stefano Pioli nonché una delle certezze della Nazionale che verrà. Per l’esterno offensivo classe ’97 sono già 44 le presenze in Serie A nelle quali ha messo a segno 7 reti e altrettanti assist per i compagni.

Nicolò Barella: il tuttocampista made in Cagliari.

Altro classe ’97 che, parallelamente a Chiesa, è esploso in questo anno che sta per chiudersi è il prodotto “fatto in casa” dal Cagliari, Nicolò Barella. Il centrocampista nato e cresciuto nel capoluogo sardo è stato infatti uno dei migliori interpreti del suo ruolo durante la scorsa stagione confermandosi poi in questo nuovo campionato, sia con Rastelli prima che con Lopez poi, venendo addirittura convocato in Nazionale maggiore, con la quale non ha però ancora esordito. Anche per lui sono già oltre 40 le presenze in Serie A (esattamene 48 con due reti e un assist) nelle quali ha sempre profuso un alto rendimento, per questo anche su di lui si sono già mossi i migliori club del Bel Paese con la Juventus in testa.

Lucas Torreira: il regista della Samp di Giampaolo.

Durante la sessione di mercato dell’estate 2016 estiva la Sampdoria aveva acquistato Luca Cigarini dall’Atalanta come uomo prescelto per il ruolo di regista della formazione blucerchiata allenata da Marco Giampaolo. Mentre, il giovane uruguayano Lucas Torreira, rientrato dopo il prestito al Pescara doveva solo farlo rifiatare in alcune occasioni. I ruoli però si sono quasi subito inverti con il centrocampista classe ’96 diventato titolare inamovibile e Cigarini costretto ad abbandonare Genova alla ricerca di una squadra in cui giocare titolare. In questo 2017 il 21enne di Fray Bentos si è poi pian piano affermato come uno dei migliori registi della Serie A diventando anche uno dei pezzi pregiati della società blucerchiata anche in ottica futura. Su di lui c’è già l’interesse di numerosi club europei tra cui anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, la clausola rescissoria da 25 milioni di euro potrebbe dunque a breve essere la chiave di volta per un suo passaggio ad un top club del Vecchio Continente.

Franck Kessié: dalla Dea al Diavolo motorino inesauribile.

Ci sono poi quegli under 21 che in questo anno 2017 non solo si sono messi in mostra ottenendo la propria consacrazione nel massimo campionato italiano, ma sono anche stati grandi protagonisti dell’ultimo mercato estivo avendo già fatto “il salto” in un top club. È questo il caso di del centrocampista ivoriano classe ’96 Franck Kessié che, dopo aver terminato una brillante stagione con l’Atalanta “dei miracoli” di Gian Piero Gasperini è passato al nuovo Milan di proprietà cinese rappresentando uno dei principali colpi della faraonica campagna acquisti da 220 milioni di euro. E anche se, dopo un buon inizio di stagione, il suo rendimento negli ultimi mesi dell’anno non è stato all’altezza delle aspettative, nessun dubbio permane sulle sue qualità.

Patrik Schick: il predestinato da 42 milioni di euro.

Stesso identico discorso può essere fatto per l’attaccante ceco, attualmente alla Roma, Patrik Schick. Il talento classe ’96 si è infatti prima messo in mostra nella seconda parte dello scorso campionato con la maglia della Sampdoria per poi, in estate, essere il protagonista della telenovela di mercato più intricata dell’intera sessione che alla fine lo ha visto approdare alla corte di Eusebio Di Francesco per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 42 milioni di euro. Causa infortuni e una scarsa forma fisica il suo rendimento in giallorosso in questa prima parte di stagione è stato deludente, ma come per Kessié, non vi sono dubbi sulle qualità di questo ragazzo di soli 21 anni.

Lorenzo Pellegrini: romano e romanista consacrato a Sassuolo.

Più costante durante tutti i 12 mesi invece il rendimento del suo compagno di squadra Lorenzo Pellegrini arrivato anche lui in giallorosso nell’ultima sessione di mercato. Il centrocampista romano in questo 2017 ha prima acceso i riflettori su di sé grazie alle prestazioni fornite con la maglia del Sassuolo durante la scorsa stagione convincendo così Ventura a convocarlo in Nazionale e la stessa Roma ad esercitare il diritto di “recompra” (da 10 milioni di euro) per riportarlo alla base, e poi fornendo un elevato rendimento anche in maglia giallorossa “costringendo” spesso Di Francesco a lasciare fuori Kevin Strootman proprio per fare spazio al talento classe ’96.

Gianluigi Donnarumma: il 18enne d’oro.

Il 2017 è stato sicuramente anche l’anno di Gianluigi Donnarumma che però la vera consacrazione a livello sportivo l’aveva ottenuta già l’anno precedente quando a soli 16 anni si conquistò una maglia da titolare nel Milan. Il talentuoso portiere classe ’99 infatti in questi dodici mesi si è prima preso la scena con le sue parate salendo alla ribalta come uno dei migliori prospetti per il futuro azzurro e poi, essendo anche l’anno nel quale è diventato maggiorenne, anche fuori dal campo con quel rinnovo milionario con il Milan che ha infuocato la scorsa estate e che conserva strascichi ancora oggi.