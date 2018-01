Tra Milan e Lazio ha vinto la noia. Nel primo match di Tim Cup, sono state poche le emozioni e addirittura zero i gol. A San Siro ha vinto la voglia di non prendere gol e di rimandare il discorso qualificazione al prossimo 28 febbraio: giorno in cui verrà giocato il ritorno di Roma. La fotografia più bella della serata di Milano, è così arrivata a fine gara quando le due squadre stavano per rientrare negli spogliatoi.

Subito dopo il fisico finale, Patrick Cutrone si è infatti avvicinato a Simone Inzaghi per salutarlo e tornare sull'episodio di pochi giorni fa: il suo gol irregolare, non visto degli addetti al Var. Dopo giorni di polemiche e dopo la decisione del giudice sportivo (che ha scagionato l'attaccante), il rossonero si è così sentito in dovere di parlare al tecnico, fargli capire il suo punto di vista e scusarsi per il suo tocco irregolare.

Le scuse di Patrick.

Intervistato da Milan Tv, Cutrone ha rivelato il motivo del suo colloquio con l'allenatore avversario. L'attaccante rossonero si è infatti detto molto dispiaciuto per quanto successo, soprattutto per essere stato frainteso per la sua onestà. Una tesi confermata anche dallo stesso Inzaghi: "Cosa ci siamo detti alla fine con Cutrone? Gli ho fatto i complimenti, ha tutto il futuro davanti ed è un ottimo giocatore – ha spiegato l'allenatore della Lazio ai microfoni della Rai – Mi ha detto che rivedendo le immagini si è accorto che il fallo di mano c'era: noi pensavamo riuscissero a vederlo quelli del Var. Si è scusato ma non ne aveva motivo".

Archiviato definitivamente l'episodio, Simone Inzaghi ha poi analizzato la partita: "Dovevamo essere più lucidi sotto rete, sono molto contento della prestazione anche se c'è tanto rammarico: per 70′ abbiamo dominato la partita, quando loro si sono schierati col 4-4-2 abbiamo rischiato anche di perdere. Ora ci giocheremo la finale in casa nostra sapendo che dovremo vincere la partita".