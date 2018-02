San Siro è tornato ad accendersi per la semifinale d'andata tra Milan e Lazio. Dopo la vittoria rossonera di pochi giorni fa, il primo confronto di Tim Cup è invece terminato con un pareggio senza reti che rimanda il discorso qualificazione al ritorno dell'Olimpico. Il pareggio sta più stretto ai biancocelesti, pericolosi con Immobile in un paio di circostanze, ma anche allo stesso undici di Gattuso: vicinissimo alla rete con Calhanoglu nel secondo tempo. Dopo la vittoria a Bergamo della Juventus, Milan e Lazio hanno dunque badato più che altro a non prendere gol: soprattutto il Milan, preoccupato della semifinale di ritorno che verrà giocata a Roma il prossimo 28 febbraio.

Lazio intraprendente.

Rispetto alla gara di domenica scorsa, il Milan cambia la sua catena di sinistra a causa del problema fisico di Ricardo Rodriguez. Al posto dello svizzero c'è Borini, con Locatelli in mediana. Bonaventura è davanti nel tridente con Suso e Kalinic. Simone Inzaghi ritrova Immobile e gli schiera a fianco dal primo minuto Felipe Anderson. In difesa non c'è de Vrij: al suo posto Luiz Felipe. Debutto per Martin Caceres. Dopo un quarto d'ora di grande equilibrio, è la Lazio ad avere la prima palla gol: al 20esimo grande azione di Immobile che entra in area, salta Romagnoli e spara fuori a pochi passi da Donnarumma.

Scampato il pericolo, il Milan prova ad affacciarsi dalle parti di Strakosha. Suso e Bonaventura hanno l'obiettivo di far arrivare palloni giocabili a Kalinic, ma il croato è chiuso bene dai due centrali biancocelesti. Meno intraprendente del match di campionato, il Milan fatica e rischia al 33esimo su un'incursione di Lucas Leiva (chiuso in angolo da Borini) e su una botta centrale di Immobile: parata in due tempi da Donnarumma. Si va all'intervallo sullo 0 a 0. Milan timido e mai pericoloso, meglio la Lazio nei primi 45 minuti.

Le occasioni di Immobile e Calhanoglu.

Ad inizio ripresa il copione è sempre lo stesso: la Lazio prova a fare la partita, il Milan tiene palla e si preoccupa di non rischiare nulla in difesa. Di fronte alla poca incisività della sua squadra, Gattuso getta nella mischia Calhanoglu (al posto di Locatelli) e riporta Bonaventura in mediana. L'ingresso del turco rianima il Diavolo, che ci prova con un destro alto di Biglia al 59esimo e una conclusione centrale di Suso pochi minuti più tardi. La Lazio risponde però con l'occasione più grande: cross di Lukaku, stacco di testa di Immobile e miracolo di Donnarumma a negare il vantaggio laziale.

L"inerzia del match è ora biancoceleste. Grazie all'inserimento di Luis Alberto (fuori Felipe Anderson), la squadra di Inzaghi schiaccia i rossoneri e va ancora vicina al gol con Immobile al 70esimo: destro fuori di poco. Dopo un tiro alto di Suso, i rossoneri pareggiano l'occasione da gol degli ospiti: colpo di testa di Cutrone parato da Strakosha, sulla ribattuta Calhanoglu calcia alto a porta vuota. Portieri protagonisti, dunque, al Meazza. Dopo il numero uno laziale, anche il collega rossonero si deve impegnare con un tuffo sulla destra per bloccare un sinistro di Milinkovic-Savic. Nei minuti finali non accade più nulla. A San Siro termina con un pareggio senza reti. Per conoscere il nome della finalista, bisognerà attendere la sfida dell'Olimpico.