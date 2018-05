Giorgio Chiellini come un fiume in piena nel post-partita di Juventus-Roma, match che ha permesso alla squadra di Allegri di laurearsi campione d'Italia per la 7a volta, si è sfogato ai microfoni delle varie emittenti televisive. Una rivincita per il difensore toscano che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa per le polemiche nei confronti della squadra e per i festeggiamenti anticipati dei tifosi del Napoli dopo la vittoria a Torino. Il centrale però è stato anche "bacchettato" a La Domenica Sportiva dal giornalista Riccardo Cucchi che gli ha ricordato che i titoli vinti dalla Juventus per la Figc sono 34 e non 36 come dichiarato da Chiellini, che ha contato dunque anche quelli revocati per Calciopoli.

Per Chiellini gli scudetti vinti dalla Juventus sono 36, contando anche quelli revocati per Calciopoli

Chiellini intervistato nel corso della trasmissione Rai La Domenica Sportiva ha evidenziato i meriti della società Juventus, chiosando con un riferimento ai 36 scudetti vinti sul campo. Il difensore dunque ha contato anche i due titoli (2004/2005 e 2005/2006) revocati dalla giustizia sportiva per la vicenda Calciopoli: "Il punto di forza è la società. Un anno può vincere chiunque se ti vanno bene gli episodi. Se una squadra vince per tanti anni cambiando così tanti giocatori, ed entrando nella storia il segreto è la società e la famiglia in primis. Ora si parlerà di Chiellini, Buffon, Barzagli e così via, negli anni ’90 si parlava di altri giocatori, così come negli anni ’80. E in futuro ce ne se saranno altri a fare la storia della Juve. Ma la differenza sta nella società, se abbiamo vinto tutti questi campionati e 36 scudetti doppiando quasi la seconda il motivo è sempre uno".

Cucchi corregge Chiellini, gli scudetti sono 34 per la Figc

Ecco allora che il padrone di casa Riccardo Cucchi è intervenuto per correggere Chiellini, dichiarando: "Non voglio riaprire polemiche, ma gli scudetti sono 34". Dopo qualche secondo di silenzio e di imbarazzo in studio, il difensore con un sorriso ironico ha risposto "Glissiamo". A chiudere la vicenda ci ha pensato Marco Tardelli presente nelle vesti di ospite nella sede Rai: "Chiellini, tanto li hai vinti e basta chi se ne frega".

Quanti scudetti ha vinto Chiellini

Chiellini è uno dei senatori della Juventus e con Buffon, Marchisio, Lichtsteiner e Barzagli ha conquistato tutti e 7 gli ultimi scudetti della formazione allenata da Conte prima e da Allegri poi. E 7 sono anche i titoli di campione d'Italia conquistati in carriera con la maglia bianconera dal forte difensore. Non bisogna considerare infatti quello dell'annata 2005/2006 con la maglia bianconera, revocato proprio per i fatti di Calciopoli. Nella stagione precedente pur essendo di proprietà della Juve, il toscano fu girato in prestito alla Fiorentina.