Ho visto gli argentini cadere a terra e piangere come femminucce.

Sono queste le parole, non proprio sportive utilizzate Sime Vrsaljko dopo la bella vittoria da parte della Croazia sull'Argentina nella seconda giornata del primo turno: una sconfitta prevedibile, per quanto visto nelle prime due gare, ma non in questi termini. Un 3-0 senza appello per la Seleccìon di Jorge Sampaoli su cui hanno infierito gli avversari senza nessuna pietà. Il terzino croato dell'Atletico Madrid, ai microfoni dei media croati, ha utilizzato parole molto dure anche per il DT dell'Argentina: "Diceva che dovevano dominarci? Non so che partite guardi".

Vrsaljko ne ha per tutti e nel post gara ha analizzato lo svolgimento della gara contro l'Argentina, sottolineando come la Croazia sia stata migliore per ampi tratti della gara: "Siamo stati migliori e abbiamo avuto le occasioni migliori. Loro dovranno fare meglio nella prossima partita per andare avanti, se andranno avanti…".

La seconda vittoria più larga ai Mondiali

Si tratta di una serata indimenticabile quella di giovedì 21 giugno 2018 per la nazionale di calcio croata che battendo l'Argentina 3-0 ha ottenuto la seconda vittoria più larga di sempre nella fase finale dei Mondiali: la prima risultare al campionato del mondo in Brasile del 2014 contro il Camerun, quando i croati vinsero per 4-0 e centrarono la qualificazione agli ottavi di finale. In rete Ivica Olic, Ivan Perisic e due volte Mario Mandzukic.

Le sorti del Gruppo D

La Croazia dopo le due vittorie nelle prime due gare del girone contro Nigeria e Argentina ha già messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018 e nel caso in cui Nigeria-Islanda dovesse finire in pareggio potrebbe avere la matematica certezza del primo posto già stasera alle 19:00. Siamo di fronte ad una delle possibili outsider della manifestazione per qualità e compattezza di squadra.