Poteva essere la serata perfetta per Cristiano Ronaldo, dopo le lacrime per la scomparsa nelle ultime ore del padre della sua compagna. La doppietta che gli ha fatto riprendere la testa della classifica marcatori, non è però bastata per far vincere la Juventus, ritrovare il sorriso e mettere alle spalle il pesante ko arrivato in Coppa Italia contro l'Atalanta.

A rovinare il tutto ci ha infatti pensato Gervinho. Prima con quel magico colpo di tacco e poi con la rete beffa al 93esimo minuto. "Questo è il calcio, sono contento per i gol ma non per il pareggio – ha spiegato il portoghese a Dazn – Nel primo tempo siamo stati bravi, loro si difendevano e aspettavano nostri errori. Negli ultimi quindici minuti ci siamo abbassati e il Parma ne ha approfittato. Questo è il calcio, purtroppo".

La fiducia di Cristiano Ronaldo

Nonostante i due punti persi, e un Napoli tornato a nove lunghezze, Cristiano Ronaldo non sembra più di tanto scosso da questo inaspettato stop casalingo: "Il pareggio figlio dei nostri carichi di lavoro? Non penso che sia questo, sono stati errori tattici e personali". Errori sui quali ha puntato il dito anche Massimiliano Allegri nella sua lucida analisi post partita. Sbagli "clamorosi", che certamente il mister livornese tornerà a far presente ai suoi giocatori al ritorno in campo alla Continassa.

In attesa della prossima sfida con il Sassuolo, CR7 ha però tranquillizzato i tifosi: "Tutto il mondo ha gli occhi su di noi perché la Juventus è la squadra migliore – ha concluso il cinque volte Pallone d'Oro – Ma stiamo bene, stiamo migliorando e faremo un grande anno. Non siamo stanchi, non dipende dalla condizione fisica. Zero preoccupazione. Confido in questa squadra, nell’allenatore e nello staff che sta lavorando bene. Questo sarà un grande anno per la Juventus".