Ci è voluto più di un anno ma alla fine Cristiano Ronaldo ha avuto ragione e a Madeira, nello scalo aeroportuale di Funchal dedicato al cinque volte Pallone d'Oro lusitano, quel busto che lo raffigurava a mo' di una caricatura è stato sostituito con uno che gli rende giustizia. Non è un capriccio da star del pallone, né un vezzo da campione narcisista… a giudicare da come era stato raffigurato, la riproduzione in bronzo di CR7 non era per niente vicina alla realtà. Occhi asimmetrici, labbra digrignate per uno strano sorriso e tratti somatici poco armonici scatenarono l'incredibile ironia social quando, a marzo del 2017, venne tolto il velo all'opera compiuta in occasione della cerimonia inaugurale.

in foto: A sinistra il ’vecchio’ busto in bronzo di Cristiano Ronaldo, a destra la nuova opera gradita al campione

Tempismo incredibile. Un calciatore di classe mondiale come Ronaldo poteva subire ancora un affronto del genere? Lui, che a Russia 2018 debutta con una tripletta decisiva e acciuffa il pareggio contro la Spagna, poteva mai apparire in quel modo? Lui, che ha un fisico perfetto e un culto della persona che si sposa con la grande notorietà a livello mondiale poteva mai accettare di essere oggetto di sfotto' per un'opera malriuscita? No, di certo. E allora, con un tempismo eccezionale, l'avvicendamento della statua in bronzo con una più realistica è avvenuto proprio nei giorni in cui la stella del Real Madrid s'è preso la scena internazionale per le prodezze contro la Roja.

"Questo busto è meglio dell’altro, è quello che tutti pensano. Uno scultore ha offerto questo nuovo e così abbiamo deciso di fare cambio", ha ammesso Hugo Aveiro, fratello di Ronaldo nell'intervista al quotidiano regionale Diario de Noticias da Madeira. Del resto era stata proprio la famiglia a chiedere che si provvedesse al cambio anche in virtù di un altro dettaglio: in molti aveva paragonato il volto ritratto dall'artista Emanuele Santos a quello di un ex capitano dell'Irlanda, Niall Quinn.