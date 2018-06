Ricordate l'esultanza della barbetta di Cristiano Ronaldo contro la Spagna? Quella celebrazione ha destato l'attenzione dei tifosi e dei curiosi. L'interpretazione comune ha fatto riferimento a un chiaro sfotto', segnale di sfida lanciato a Lionel Messi. Un rebus da settimana enigmistica, una specie di sciarada, un messaggio da interpretare facendo mente locale e abbinando il proprio intuito all'abilità linguistica. La soluzione? Sembrava nella foto che aveva immortalato il campione argentino con una capra. Perché proprio la capra? In inglese si pronuncia goat ed è l'acronimo di Greatest of All Times (il più grande di tutti i tempi) escogitato dalla rivista Piper che aveva così incoronato la Pulce quale migliore giocatore al mondo.

Ecco perché quel gesto di CR7 è stato interpretato come una sorta di vendetta nei confronti dell'eterno rivale blaugrana che ha steccato al debutto contro l'Islanda mentre il portoghese s'è preso la scena realizzando una tripletta contro la Spagna. Tutto chiaro? No. In realtà le cose stanno diversamente ed è stato lo stesso Pallone d'Oro a spiegare (o a dissimulare) quella mimica che lo aveva portato ad accarezzarsi il mento impreziosito anche dal pizzetto (una barbetta da capra…) sfoggiato in occasione della gara vinta contro il Marocco. Insomma, non c'è alcun riferimento a Messi ma tutto nasce da una scommessa fatta in maniera scaramantica tra compagni di spogliatoio.