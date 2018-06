L'arbitro italiano, Gianluca Rocchi, ha fischiato da pochi minuti l'inizio del match tra Portogallo e Spagna. La sua decisione di assegnare il calcio di rigore a Cristiano Ronaldo fa discutere e alimenta la discussione in Rete. CR7 s'infila in area iberica dal vertice sinistro, Nacho (suo compagno di squadra di squadra al Real Madrid) gli va incontro e accenna a un contrasto, il campione lusitano va giù e per il direttore di gara il penalty è indiscutibile. Le immagini della moviola, invece, riveleranno che il contatto del difensore spagnolo c'è stato ma non così clamoroso… anzi, l'impressione è che Ronaldo trascini la gamba destra per cercare proprio il tocco dell'avversario fino a ruzzolare per terra.

Tuffo o fallo, il rigore procurato da CR7

"S'è tuffato, sembrava essere in piscina", è il commento agrodolce che accomuna molti utenti in Rete, convinti che un attaccante dal fisico così imponente non può cadere come se fosse stato travolto da un contrasto durissimo… di quelli che spesso vedono protagonista Sergio Ramos. Niente da fare, l'arbitro Rocchi riceve conferma anche dalla control room del Var e concede il tiro dal dischetto. se ne incarica lo stesso Ronaldo e lo trasforma con freddezza.

Gomitata di Diego Costa a Pepe, per il Var il gol è regolare

La sfida si accende subito e dopo l'episodio del penalty diventa oggetto di moviola anche l'azione – bellissima – che porta al pareggio della Spagna con Diego Costa. L'attaccante della Roja è bravissimo nell'eseguire finte e gioco di gambe tali da disorientare gli avversari e poi battere a rete con un diagonale perfetto ma la sua azione sembra viziata da un fallo commesso su Pepe (gomitata) non rivelato dal direttore di gara.

Match senza esclusione di colpi. Da un lato i campioni d'Europa in carica guidati da Cristiano Ronaldo, dall'altro le Furie Rosse che negli ultimi giorni sono finite sotto i riflettori per la bufera scatenata dal licenziamento del ct, Lopetegui, esonerato per aver accettato l'incarico di allenatore del Real Madrid senza avvertire preventivamente la Federazione. Ironia della sorte, lusitani e Roja si trovano di fronte proprio in un momento così delicato e CR7 regala il primo brivido del match mondiale del Girone B. Diego Costa è lì e non perdona…