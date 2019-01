Un figo da paura. Cristiano Ronaldo è seduto sul bordo della piscina, esibisce un fisico perfetto, scolpito dalla dieta e dalla palestra, dalle ore trascorse ad allenarsi come un matto per essere sempre al top. E' in posa plastica, mentre il riverbero dell'acqua color smeraldo si diverte a scherzare con la sua figura. Scherzi cromatici, quando il sole bacia i belli. E CR7 bello lo è in tutto il suo splendore scandito dalla tartaruga che gli disegna addominali levigati, torniti dalla pazienza e dalla fatica.

Sem filtro 😎 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 5, 2019 at 1:41am PST

Un post senza filtro, le foto da macho di CR7

Si mostra così "senza filtro", come lui stesso scrive a corredo del post su Instagram scandito dalle sue immagini da fotomodello. Si piace così. Piace così. Sa che così può alimentare la propria aura di calciatore, campione, adone, uomo brand da 100 milioni a stagione, icona di stile per i Grandi Marchi che fanno a gara e sono disposti a pagare profumatamente anche solo per un tweet o un sorriso accennato. E' l'evoluzione del giocatore, l'estetica al potere che ha scalzato la fantasia. Perché quando hai di fronte un "figo" – come lo ha definito la compagna, Georgina Rodriguez – c'è ben poco da immaginare. Oppure sì, tanto, ma quelle sono altre fantasie…

Relax a Dubai prima di tornare a Torino

Reduce dalla vittoria del quinto Globe Soccer in carriera come miglior calciatore del 2018 (sul palco ha fatto incetta di titoli e conquistato le luci dei riflettori), Cristiano Ronaldo è a Dubai dove trascorre le vacanze prima di rimettersi sull'aereo che lo riporterà a Torino. Fino al 19 gennaio, quando ripartirà la Serie A, c'è ancora un po' di tempo e la Coppa Italia (sabato 12 gennaio col Bologna) è una sorta di apostrofo rosa tra le parole "sono il più forte" e "vince sempre la Juventus". Ancora pochi giorni e la squadra di Allegri sarà di nuovo alla Continassa perché se vuoi vincere tutto non puoi permetterti distrazioni qualunque sia l'avversario: si parte coi felsinei poi il 16 a Jeddah (in Arabia Saudita) c'è la finale di Supercoppa italiana contro il Milan.

In forma perfetta, come piace a Georgina

In attesa di calzare di nuovo le scarpette tanto vale approfittare ancora di qualche ora di pausa. Al caldo di Dubai si sta da dio e CR7 si sente a suo agio, in forma perfetta. Segnò al Manchester United, sollevò la maglietta e mostrò gli addominali dedicando la rete a Georgina. Gli stessi che oggi, sia seduto a bordo vasca oppure adagiato contro la parete del solarium, fasciano così bene il suo corpo che quasi ti chiedi: sono veri? Toccare per credere… signorina Rodriguez permettendo.