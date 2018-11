L'esultanza di Cristiano Ronaldo dedicata ancora una volta alla sua compagna, Georgina Rodriguez. Dopo la rete segnata in Champions contro il Manchester United mostrò gli addominali ("lo faccio perché lei dice che sono figo…", spiegò CR7). Contro la Spal invece il campione portoghese – oltre al solito salto a gambe divaricate accompagnato dal sibilo del pubblico – ha scelto un altro gesto: ha mimato l'esercizio degli squat – il salto in palestra sulla propria posizione effettuato con le ginocchia leggermente piegate – poi s'è voltato sorridente verso la tribuna e ha indicato la sua fidanzata.

Perché l'ex stella del Real ha esultato proprio in quel modo? La risposta è da cercare in un video pubblicato circa un mese fa dalla stessa Georgina sul proprio profilo Instagram. In quella breve clip la donna abbina l'utile al dilettevole: gioca con i bambini e al tempo stesso si allena svolgendo proprio quel tipo di esercizio. "La mia felicità, la mia famiglia – si legge nel messaggio scritto dalla modella a corredo del post che risale alla vigilia della sfida di Coppa coi Red Devils – vi amo. Mandiamo tutta la nostra energia a papà e alla Juventus".

Cannoniere in Serie A e già nella storia della Juventus. Ma quanto segna Cristiano Ronaldo? Tanto e sembra inarrestabile. Con il gol realizzato contro la Spal ha toccato quota 9 centri in Serie A in 13 presenze senza saltare un minuto in campionato e in Champions League (1 gol), eccezion fatta per la gara contro Young Boys perché squalificato. CR7 in cima alla classifica marcatori ma la prodezza nell'anticipo di campionato ha un valore speciale anche per un'altra ragione: è la 14sima stagione di fila che il cinque volte Pallone d'Oro va in doppia cifra, sono 140 (Spal compresa) le squadre alle quali ha fatto gol, nel 2018 (31 reti nell'anno solare) in Europa non c'è calciatore che abbia fatto meglio di lui.