La Juventus di Massimiliano Allegri si avvicina al Natale preparandosi ad affrontare la Roma. Dopo la vittoria nel derby, i giallorossi sono infatti l'ultimo ostacolo bianconero prima del cenone natalizio e delle due gare con Atalanta e Sampdoria. Il match dell'Allianz Stadium sarà certamente suggestivo per Cristiano Ronaldo, che ritroverà la formazione romanista dopo circa 11 anni da quel clamoroso 7 a 1 rifilato dallo United all'undici di Spalletti in Champions League

Una vittoria roboante, che l'attaccante portoghese ha ricordato anche in una sua vecchia autobiografia: "Quando eravamo sul 6-0, uno dei giocatori, ovviamente non dirò chi, mi ha detto ‘non fare altri dribbling, state già vincendo di sei gol'. Altri mi hanno chiesto di cambiare fascia, altri ancora hanno minacciato di farmi del male. So che stavano biecamente cercando di farmi spaventare, ma questi commenti non mi hanno scalfito minimamente, perché ho continuato a giocare nello stesso modo".

Le voci su Christian Panucci

Per la Roma fu una delle serate più brutte in Europa. Sotto di tre gol dopo appena venti minuti, De Rossi e compagni finirono per affondare grazie alla doppietta di CR7 e alla rete finale di Evra. Secondo alcuni l'autore delle minacce a Cristiano Ronaldo fu Christian Panucci, che accusò alcuni giocatori dello United di aver abusato della loro superiorità durante la partita.

L'allora manager dei "Red Devils, Alex Ferguson, non volle però dar retta alle insinuazioni sul difensore giallorosso: "Non posso credere che un giocatore dell’esperienza di Panucci sia l'autore di una cosa del genere – spiegò il tecnico al tabloid ‘Daily Mail' – perché è uno che ha giocato per il Real Madrid e il Milan e che ha vestito per 60 volte la maglia della Nazionale italiana".