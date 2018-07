Cristiano Ronaldo va alla Juventus? Il Real Madrid ha già trovato il suo sostituto ed è pronto ad affondare il colpo per Kilyan Mbappé. Sì, proprio lui, il talento 19enne del Paris Saint-Germain e della Francia che al Mondiale in Russia ha conquistato la copertina dei giornali per tecnica, potenza e quello scatto in contropiede che lo hanno assimilato a una leggenda dello sprint come Usain Bolt. E' lui, secondo il giornalista transalpino Baptiste Ripart (lo stesso che ha anticipato la permanenza di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid), l'erede alla ‘casa blanca' del Pallone d'Oro portoghese. Sarà quel ragazzo cresciuto nel Principato di Monaco – che poco tempo fa scattava foto da fan accanto a CR7 – a raccoglierne il testimone, provando a ripercorrerne anche la carriera che lo ha portato in vetta al calcio europeo e internazionale.

Quanto è disposto a pagare il Real Madrid per Mbappé? Il Psg lo ha messo sotto contratto fino al 2022 acquisendolo dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 180 milioni di euro. Un escamotage contabile sì da evitare d'incorrere nelle maglie del fairplay finanziario, un diversivo a bilancio che non è bastato però perché la Commissione della Uefa voltasse la faccia dall'altra parte dopo il clamore sollevato dall'operazione Neymar. Non il brasiliano volubile ma quel fenomeno nato a Bondy (una città alla periferia di Parigi, in una famiglia di origini camerunensi) è l'obiettivo per il quale i blancos "pagheranno 272 milioni di euro in 4 rate", è il retroscena raccontato su Twitter.

Del resto, era stato lo stesso Mbappé a spostare su di sé i riflettori nel 4-3 rifilato all'Argentina di Messi e chiudendo, di fatto, l'era dei ‘vecchi campioni'. E così se da un lato in Spagna confermano che Ronaldo ha (quasi) rotto con il Real Madrid, dall'altro sono certi che la sua casella non resterà scoperta e anzi verrà colmata in questa lunga estate calda delle trattative. Ripart è il giornalista che ha smentito il trasferimento del ‘diablo' al Barcellona e confermato il colpo Lemar chiuso dai colchoneros. Che abbia ragione anche questa volta? A Madrid come a Torino lo sperano.