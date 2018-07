La Juventus starebbe corteggiando da qualche giorno Cristiano Ronaldo, ‘conquistarlo’ non sarà facile. Quello che è certo è che il cuore dell’attaccante portoghese lo ha conquistato Georgina Rodriguez che da quasi due anni è al fianco del cinque volte Pallone d’Oro e che lo ha seguito con tanto amore anche in Russia, dove il Portogallo è uscito agli ottavi e CR7 ha realizzato quattro reti al Mondiale.

Georgina Rodriguez è sempre al fianco di Cristiano Ronaldo, lo segue dappertutto. L’ex modella è volata in Russia per tifare e per dare sostegno dagli spalti al suo compagno. In Russia è stata notata da tutti la Rodriguez che ha postato anche più di un foto e in una di quelle postate dallo stadio ha scritto: “Indipendentemente dal risultato”. Il Portogallo è uscito, Ronaldo è tornato a casa, e con lui c’era sempre Georgina che oggi ha postato una bella foto con il bomber, i due si vedono mentre si baciano, a corredo c’è un bel messaggio e un cuoricino. Adesso la Rodriguez, che ha festeggiato con CR7 a Kiev l’ennesimo trionfo in Champions, sembra prepararsi all’eventuale avventura italiana. Un paese che sicuramente amano entrambi. Georgina è stata in Italia due settimane fa, uno scatto in Piazza del Duomo a Milano di pochi giorni fa lo testimonia.

La storia tra CR7 e Georgina Rodriguez è iniziata nel 2016, i due sono stati avvistati per la prima volta a Disneyland Paris, con loro c’era anche Cristiano junior, il primo figlio di Ronaldo. L’attaccante e la modella si sono conosciuti in un party di Dolce e Gabbana e da quel momento sono diventati inseparabili. La Rodriguez ha studiato danza prima di diventare un indossatrice, e ha lavorato anche in una boutique prima di diventare brand ambassador di alcuni marchi. Lo scorso novembre Georgina, che è diventata popolare su Instagram, ha oltre un milione di fan, ha dato a Ronaldo il suo quarto figlio.