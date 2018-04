C'è un'unica consolazione per i tifosi della Juventus: dopo il ritorno del Bernabeu, almeno per quest'anno, non dovranno più pensare al Real Madrid e a quel marziano con la maglia numero sette. Nella notte di Torino, maledetta ma allo stesso tempo rara e preziosa per il gesto tecnico del portoghese, la Champions League ha per l'ennesima volta consacrato il suo unico indiscutibile padrone: Cristiano Ronaldo. Per coloro che ancora hanno dei dubbi sul dominio incontrastato del fenomeno di Madeira, vengono in soccorso i numeri.

Quello realizzato all'Allianz Stadium è infatti il decimo gol consecutivo nelle ultime nove gare di Champions. Autore di 649 gol in carriera (il secondo di ieri è il primo in rovesciata), da Cardiff in poi CR7 ha infatti sempre segnato nelle ultime dieci apparizioni nel massimo torneo continentale.

La bestia (bianco) nera

All'età di 33 anni, l'attaccante del Real Madrid è il capocannoniere di questa edizione (14 gol) e risulta anche il miglior goleador di tutti i tempi in Champions League con 119 reti, dieci di queste segnate proprio contro la Juventus di Gigi Buffon: assieme al Bayern Monaco, la vittima preferita di Cristiano Ronaldo. Quando ci si avvicina alla fase finale della competizione, il fenomeno dei "Blancos" diventa poi un killer spietato. Con i due realizzati allo Stadium, salgono infatti a 22 i centri nei quarti di Champions: uno in più di quelli messi a segno dalla Juventus in tutta la sua storia nella coppa dalle grandi orecchie.

Un rinnovo meritato

Numeri pazzeschi che autorizzano tutti quanti (e i tifosi della Juventus lo hanno fatto) ad alzarsi in piedi e ad applaudire, anche perché prima della sfida delle scorse ore, nessuno aveva mai violato il fortino bianconero con un tale risultato. Dopo aver visto dal vivo l'ennesima serata straordinaria del suo attaccante, Florentino Perez ha ora l'obbligo di blindare Cristiano Ronaldo con il rinnovo. "Voglio un euro in più di Leo Messi", avrebbe dichiarato CR7 poche giorni fa. Dopo la serata di ieri, la firma da 30 milioni di euro a stagione potrebbe (e dovrebbe) essere una formalità.