Il suo trasferimento in Spagna aveva gettato nello sconforto molti tifosi del Liverpool. Jurgen Klopp, attuale manager dei Reds, aveva fatto di tutto per trattenerlo in Inghilterra ma, alla fine, anche lui si era dovuto arrendere alla volontà del suo giocatore. Impossibilitato a scendere in campo in Champions con il Barcellona, proprio perché lo aveva già fatto con il Liverpool, Philippe Coutinho ha così assistito impotente alla disfatta dei blaugrana e alla serata magica della sua ex squadra.

Se Messi e compagni non saranno dunque in campo per la semifinale, il brasiliano sarà invece virtualmente protagonista perchè avendo trascinato il Liverpool per buona parte della fase ai gironi (segnando cinque reti in altrettante partite), potrebbe addirittura essere nominato Campione d'Europa in caso di successo a Kiev dell'undici di Klopp.

L'ironia dei tifosi del Liverpool

"Niente Champions con il Barcellona? Pazienza, mi rifarò nei prossimi cinque anni" disse Coutinho al momento della presentazione ufficiale al "Camp Nou". Nessuno poteva però immaginare una beffa così grande per il brasiliano e un epilogo così drammatico per i suo nuovi compagni. Nessuno, neanche i tifosi del Liverpool che ovviamente hanno riversato tutta la loro ironia sui social network.

Subito dopo le due gare dei quarti di finale di Roma e Manchester, i fans dei Reds si sono infatti scatenati e hanno preso di mira l'attaccante brasiliano. Traditi dal loro ex beniamino, che aveva fatto di tutto per andare in Spagna e poter vincere la Champions League, i tifosi di Anfield Road hanno infatti bersagliato di tweet ironici l'ex giocatore dell'Inter. "Triplete sfumato? Tranquillo Philippe, te lo completiamo noi", ha twittato un supporter inglese taggando proprio l'account del giocatore blaugrana.