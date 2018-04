Triste, solitario y final… Lionel Messi ha vissuto una serata tremenda all'Olimpico. Frastornato e incredulo, così è uscito dal rettangolo verde. Aveva lo sguardo rivolto verso la tribuna, laddove lo Stato maggiore del Barça è rimasto seduto, impietrito dinanzi alla disfatta maturata sotto i loro occhi, tradito dal campione che (all'andata come al ritorno) non è riuscito a lasciare il segno né a fare la cosa per cui è pagato con uno stipendio da 40 milioni di euro netti all'anno: fare un gol, inventare una magie delle sue, calciare una punizione, avere un guizzo, battere un colpo… insomma, qualcosa che desse un senso alla sua essenza di (cinque volte) Pallone d'Oro. Nulla, la Pulce non c'era.

L'argentino è il grande sconfitto della notte di Champions e, ancora una volta, dopo aver fallito Coppa del Mondo e Copa America, si trova a fare i conti con sé stesso e quell'insostenibile leggerezza dell'essere un ‘fuoriclasse che spesso scompare nelle gare clou'.

Quarti di finale stregati per la Pulce. E' la quarta volta su cinque edizioni dei quarti di finale che la stella blaugrana s'eclissa dal cielo della Coppa, per giunta senza segnare. Aveva schiantato il Chelsea, a Londra come al Camp Nou, ed era risultato decisivo anche in tandem con Dembélé. Contro la Roma, invece, sembra essere andata in scena una controfigura: ha perso 19 palloni (come sottolinea il quotidiano spagnolo Marca), effettuato 5 conclusioni di cui solo 2 nello specchio della porta.

Dieci anni senza gol in questa fase, l'ultima volta nel 2008/2009. Nelle due eliminazioni precedenti, sia contro l'Atlético Madrid nel 2016 sia contro la Juventus nel 2017, non ha mai ‘visto la porta'. Nemmeno contro il Paris Saint-Germain nel 2015, anno in cui il Barça ha vinto la sua ultima Champions League battendo in finale a Berlino i bianconeri di Allegri (3-1). In totale, 10 incontri, 1600 minuti circa, senza fare gol in questa fase della Coppa. Gli ultimi due risalgono al 2009, nell'anno della vittoria del Trofeo – ironia della sorte – proprio all'Olimpico contro il Manchester United.

Anche questo serve a spiegare le varie eliminazioni a cui il Barcellona è andato incontro. Quando Messi non gira, i catalani diventano una ‘squadra normale' e rischiano di affondare. Tant'è che nelle ultime sette edizioni del Torneo – compreso quella attuale – il Barcellona e l'argentino hanno sollevato la Champions solo una volta pagando dazio allo strapotere del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo.

Il Barcellona eliminato e Messi non ha segnato