Fino a pochi giorni fa era lui a porre domande a calciatori e allenatori dagli studi di Sky Sport. Oggi Alessandro Costacurta è tornato dall'altra parte della barricata: dopo la nomina a vice commissario della Federcalcio, l'ex difensore del Milan e opinionista dell'emittente di Murdoch è intervenuto in diretta per fare il punto sui temi più caldi del momento e in primis il futuro della panchina azzurra.

Costacurta e la nomina a vice commissario della Figc.

Costacurta dopo la nomina a vice commissario della Federcalcio a supporto di Fabbricini, si è subito messo al lavoro. Grande frenesia nelle stanze dei bottoni del calcio italiano pronto a ripartire dopo il flop mondiale. A tal proposito "Billy" ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Lo chiamo frullatore, è qualcosa di simile. C'è un ardore rivoluzionario pazzesco. Ma c'è da lavorare e c'è la possibilità di fare delle cose importanti".

Il nuovo allenatore della Nazionale, il punto su Conte e Mancini.

Grande curiosità soprattutto sul futuro della Nazionale e sul nome del nuovo commissario tecnico. I nomi in corsa sono quelli dei soliti noti, ma la situazione è tutt'altro che semplice visto che molti dei candidati sono sotto contratto al momento come Conte e Mancini: "In tanti si dimenticano che alcuni dei papabili sono sotto contratto. E' difficile quindi anche andare a parlare, bisogna fare delle scelte, ma ci sono alcuni come ha ribadito Conte che sono sotto contratto. Lui ad esempio si è auto eliminato, tuttavia può succedere di tutto nei prossimi 3-4 mesi, lo stesso Mancini anche lui è sotto contratto. Sembra facile perché abbiamo tecnici di grandissimo talento, ma ci sono quelli disponibili e quelli no".

Di Biagio da traghettatore a nuovo ct, ipotesi concreta per Costacurta.

L'appuntamento per la nomina è rimandato a giugno con la Nazionale che nelle prossime sfide amichevoli sarà allenata dal ct dell'Under 21 Di Biagio. Costacurta apre anche ad una possibile conferma per il futuro dell'ex centrocampista: "L'annuncio del prossimo ct potrebbe arrivare a giugno, ci sono alcune gare da affrontare, domani faremo un incontro con Di Biagio, credo non ci siamo problemi per le prossime due gare. Tra l'altro, Gigi potrebbe avere una continuità, l'ipotesi non sembra così peregrina. E' uno dei papabili, ha fatto l'Europeo Under 21 con scelte illuminanti, credo che anche lui vada messo tra i papabili. E' un ragazzo che conosce i talenti che va a vedere in giro per l'Italia, quelli buoni"

Le nuove idee della Figc.

Nel frattempo stanno prendendo corpo diverse idee, tra cui quella di legare il prossimo ct alla Figc per 4 anni: "Di solito le Federazioni fanno contratto a due a due di anni, quello è un passaggio abbastanza semplice, in realtà Fabbricini qualora uno di quelli grandi volesse accettare un contratto di 4 anni…Certo è che vorremmo che l'Italia avesse un atteggiamento come quella di Sacchi". A proposito di novità le Nazionali azzurre potrebbero giocare tutte allo stesso modo: "E' un'idea, ma lì subentra il dialogo con la Lega di serie A, lo chiederemo. E poi vogliamo dare possibilità in più ai calciatori italiani. Sto scoprendo delle persone che stanno affiancando Fabbricini che sono dei giuristi e che stanno lavorando in quella direzione. Le squadre B? Potrebbe essere un'idea. Ma le società di serie A hanno voglia di farle? Per uscire da questa impasse serve la disponibilità di tutti".