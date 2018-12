Cosa rischia l'Inter dopo i cori razzisti di una frangia della tifoseria nerazzurra presente al Meazza nei confronti di Kalidou Koulibaly nel corso del match contro il Napoli? Il giudice sportivo potrebbe anche decidere di utilizzare la mano pesante nei confronti del club di Suning dopo quanto accaduto nell'incandescente polemico della 18a giornata di Serie A. L'Inter infatti potrebbe anche andare incontro alla chiusura della Curva Nord a causa di un comportamento recidivo, oltre ad una multa tutt'altro che leggera.

Cori razzisti contro Kalidou Koulibaly, cosa è successo in Inter-Napoli

Kalidou Koulibaly è stato l'oggetto di una serie di ululati razzisti nel corso di Inter-Napoli. Una situazione a dir poco incresciosa su cui è tornato nel post-partita Carlo Ancelotti che già nel corso del match ha chiesto provvedimenti per l'atteggiamento di una parte dei tifosi nerazzurri: "Abbiamo chiesto alla Procura federale tre volte la sospensione della partita, Koulibaly si è innervosito, è normale. Solitamente è educato e professionale. Hanno fatto tre annunci a San Siro, ma non si è fatto niente di più. La soluzione? Interrompere la partita, vorremmo solo sapere quando. La prossima volta lasceremo il campo noi e al limite ci daranno partita persa. Non è una scusa, non riguarda il Napoli, ma tutto il calcio italiano". Il difensore innervosito dalla situazione, è stato poi espulso per un secondo giallo ottenuto per un provocatorio applauso diretto all'arbitro. Subito dopo il match ha scritto su Instagram: "Mi dispiace la sconfitta e soprattutto avere lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo"

Cosa rischia l'Inter dopo i cori razzisti a Kalidou Koulibaly

Cosa rischia ora l'Inter dopo i cori razzisti a Kalidou Koulibaly? C'è grande attesa per il verdetto del giudice sportivo che potrebbe sanzionare con mano pesante la società nerazzurra. La Curva Nord dello Stadio Giuseppe Meazza in occasione della prossima partita interna di Serie A, in programma contro il Sassuolo dopo la pausa invernale (il 19 gennaio), potrebbe anche restare chiusa. Inevitabile anche una multa salata, con la speranza che la situazione non si riproponga

Perché la Curva dell'Inter potrebbe restare chiusa dopo gli ululati a Koulibaly in Inter-Napoli

Perché il Giudice sportivo potrebbe decidere di chiudere la Curva dei tifosi dell'Inter in occasione della partita contro il Sassuolo? La decisione potrebbe essere presa alla luce del comportamento recidivo di una parte del tifo nerazzurro. Già in passato infatti dalla frangia più calda dei tifosi della formazione milanese si sono alzati cori di discriminazione territoriale nei confronti del Napoli. Alcuni in occasione del match dello scorso anno, costarono già una multa salata al club milanese