Radja Nainggolan ha disattivato il proprio account Instagram e s'è imposto la regola del silenzio dopo il provvedimento disciplinare che l'Inter gli ha inflitto per aver violato il codice di comportamento: multa salatissima, esclusione dalla gara contro il Napoli e rischio addirittura di finire sul mercato a gennaio se ‘non mette la testa a posto' oppure arriva un'offerta economica vantaggiosa per tutti. Il ninja, però, sui social compare dal nulla, almeno non direttamente o in prima persona.

Un audio rimbalzato in Rete – sulla cui veridicità restano perplessità – riporta alcune dichiarazioni che il centrocampista avrebbe fatto parlando in privato con un interlocutore di cui non si conosce l'identità. I dubbi? Tutti legati all'assenza di una data precisa e alla ricostruzione temporale che ne può scaturire ascoltando le frasi del giocatore. Un fake clamoroso? Può essere, a giudicare dal contenuto. Oppure può essere il contrario, che sia vero e allora in tal caso la posizione del belga diverrebbe più complessa. Parole tutt'altro che concilianti rispetto alla situazione in cui si trova e al malumore che c'è nei suoi confronti. Parole poco incoraggianti rispetto all'evoluzione del suo futuro in nerazzurro.

Mamma mia, sto facendo un macello qua… Voglio tornare – sembra dire Nainggolan, con riferimento forse alla volontà di rientrare nella Capitale e indossare di nuovo la maglia della Roma non prima di aver fatto ricredere tutti, tifosi interisti compresi -. Mamma mia oh, mi danno tutti per finito… Ma va bene, tanto ho sempre dimostrato sul campo e sono sempre stati zitti.

Quante possibilità ha Nainggolan di rivedere (non da avversario) la ‘maestà del Cupolone? Nessuna al momento, in virtù di un'operazione di mercato praticamente impossibile a ipotizzare a meno che – come si evince dal resto della conversazione – non ci sia una mediazione molto forte. Da parte di chi? Lo dice lo stesso ninja (sempre che quell'audio sia vero).