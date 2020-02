L'emergenza Coronavirus s'è abbattuta come un ciclone anche sulla Serie A di calcio. Le quattro partite rinviate della venticinquesima giornata fanno il paio con la certezza che anche una della prossima (Udinese-Fiorentina) non verrà giocata. Un consiglio straordinario della Federazione, di concerto con le prescrizioni delle autorità istituzionali, proverà adesso a districarsi nel ginepraio delle date e dei possibili recuperi che s'accavallano con gli altri appuntamenti agonistici: la Coppa Italia, la Champions e l'Europa League. Al netto dell'ipotesi di far disputare le gare a porte chiuse (un'opzione che s'è fatta largo in queste ore) la Figc chiederà al Governo di far ripartire l'attività nel più breve tempo possibile.

Intanto deve (ri)comporre il mosaico per incastrare ogni cosa per evitare che la stagione rischi di essere compromessa dagli stop improvvisi e dall'incertezza che regna sulle finestre da utilizzare per differire a macchia di leopardo gli eventi in agenda. Un domino che parte anzitutto dalla situazione dell'Inter, la più complessa in seguito all'annullamento del match contro la Sampdoria: la sequenza di impegni dei nerazzurri è la matassa da sbrogliare a cominciare dalla sfida con i liguri. era in programma per domenica sera alle 20.45, serve trovare la prima opportunità utile compatibilmente con le istanze delle altre squadre.

Una delle idee sul tavolo della discussione in Lega Calcio è che il recupero di Inter-Sampdoria possa addirittura far slittare al 13 maggio (e non il 4 marzo) la semifinale della Coppa Italia contro il Napoli. L'ipotesi è differire a quella data entrambi i match: sia quello tra partenopei e nerazzurri (al San Paolo), sia Juventus-Milan. E la finale quando si giocherebbe? Una settimana dopo, il 20 maggio (prima dell'ultima giornata di campionato).

Ironia della sorte, le formazioni di Conte e Gattuso si troverebbero di fronte due volte nel giro di pochi giorni: il 13 per la semifinale di Coppa Italia e il 17 in campionato (37sima giornata a San Siro). Non è finito, alla 38sima gli azzurri se la vedranno anche con la Lazio in un finale di torneo durissimo.