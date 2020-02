Dopo il rinvio di Inter-Sampdoria, deciso dalle istituzioni a causa del Coronavirus, i tifosi dell'Inter aspettano novità in merito alla partita della prossima settimana contro il Ludogorets: match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. A poche ore dalla richiesta ufficiale di informazioni spedita dal club bulgaro all'Uefa, secondo alcune indiscrezioni raccolte dall'Ansa la partita verrà regolarmente giocata il prossimo giovedì 27 febbraio alle ore 21.00.

Al momento non è ancora chiaro se verrà disputata a porte chiuse o in campo neutro, ma l'opinione generale all'interno dell'Uefa è che il match dovrà essere giocato come da programma anche per evitare un intasamento del fitto calendario delle due società (soprattutto quello nerazzurro) e per non intralciare il regolare svolgimento della competizione, che prevede gli ottavi di finale per il 12 e 19 marzo.

Il lavoro diplomatico dell'Uefa

Come segnalato anche da ‘Sport Mediaset', c'è dunque la sensazione che la sfida tra la squadra di Conte e il Ludogorets (già battuto all'andata 2-0) rimarrà comunque in ‘palinsesto' per giovedì prossimo e che non verrà rinviata a causa del Coronavirus. L'Uefa starebbe inoltre monitorando la situazione insieme alle autorità italiane, anche per dare risposte formali al club campione di Bulgaria dopo il comunicato emesso nelle scorse ore.

Di fronte al grave problema che ha colpito anche la regione lombarda, la società bulgara aveva infatti comunicato ufficialmente ai suoi tifosi di aver chiesto lumi all'Uefa: "PFC Ludogorets ha formalmente chiesto a UEFA e Inter la situazione nella regione italiana della Lombardia. In questi giorni sono stati segnalati casi di infezione da Coronavirus. Più di 600 tifosi bulgari dovrebbero sostenere la loro squadra a San Siro giovedì (27 febbraio) nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Molti di loro hanno già acquistato biglietti aerei e ci sono viaggi organizzati in autobus dalla Bulgaria all’Italia".